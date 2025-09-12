Recibe Cecytez autorización a su Plan Interno de Protección Civil

Por: La Jornada Zacatecas •

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez) recibió la autorización oficial del Plan Interno de Protección Civil, documento que establece las medidas, protocolos y acciones necesarias para salvaguardar la integridad de su población ante posibles riesgos o contingencias.

- Publicidad -

Julio César Ortiz Fuentes, director general del Cecytez, refrendó el compromiso de la institución para garantizar espacios seguros y resilientes, al tiempo que se cumple con la normatividad vigente en materia de prevención y seguridad para la población civil.

Ortiz Fuentes comprometió a las directoras, directores y responsables de los 54 planteles y centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), que conforman al Cecytez, a trabajar para lograr la aprobación e implementación de los respectivos planes de Protección Civil en cada uno de los espacios escolares.

En este sentido, el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Luis Gallardo Álvarez, ofreció el trabajo de la dependencia a su cargo, con el fin de colaborar con la totalidad del personal del Colegio y así lograr que la institución cumpla con los lineamientos vigentes en esta materia.

Ambas instituciones coordinarán acciones en materia de capacitación y revisión, tanto al personal docente y administrativo, como a la comunidad estudiantil y la infraestructura del subsistema.

En el acto estuvo presente Ulises Ferniza Montes, director de la Unidad Zacatecas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), quien fungió como testigo de honor de la entrega del documento, así como personal docente y directivo de ambas instituciones.