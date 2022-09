Impunidad, “problemón brutal” en Zacatecas, reconoce Nahle

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El combate a la impunidad es crucial hoy en día para poder avanzar de manera más rápida, sino en la solución, sí en la mejoría de este “problemón brutal” que se tiene en Zacatecas, que está en el centro de la atención nacional como el estado más violento, señaló en conferencia magistral el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, en el marco de la conmemoración de los 35 años del egreso de la generación 1982-1987 de la entonces Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

Hace 35 años, dijo el magistrado, Zacatecas era un paraíso, por lo que cuestionó por qué cambió tanto la realidad y la situación en el estado y en el país. “¿Quién vino a alterar nuestra vida? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué ganan?”, preguntó, para luego hacer un recorrido desde 2004 hasta la actualidad y dar cuenta de los grupos delincuenciales que se han instalado durante esos años en la entidad para llegar hasta ahora, momento en el que nada más quedan dos, pero son “los más grandes, poderosos y violentos del mundo”.

Para responder a la pregunta de ¿quiénes son?, Nahle García refirió que debido a su trabajo son “puros jovencitos” con el mismo perfil y con los mismos antecedentes que “hasta parece que los hicieron en serie”: que dejaron de estudiar, que no consiguieron trabajo, que empezaron jóvenes consumiendo una droga, para luego volverse narcomenudistas y así ir escalando hasta convertirse en sicarios a muy corta edad. “¿Dónde están los papás? ¿Quién descuidó a estos muchachos?”, cuestionó.

En ese sentido, señaló que hay una crisis severa en la sociedad y un proceso de descomposición “terrible” y la cuestión es qué hacer o cuáles son las soluciones para contrarrestar este problema. “La verdad es que ya se intentaron muchas estrategias y está visto que, efectivamente, combatir la violencia con más violencia no funciona; la solución es la prevención. Un problema no se va a resolver si no resolvemos la causa y cuáles son las causas: la reprobación y deserción escolar, obviamente la pobreza, el desempleo, las adicciones, la corrupción, la impunidad. Todos estos factores son criminógenos”, sentenció.

Y dado que no se resolverán pronto, porque la prevención es solución a muy largo plazo, mientras lo que se debe hacer, aseveró, es la aplicación de la ley. “Soy un convencido de que el principal factor criminógeno, la principal causa de esto que estamos viviendo es la impunidad, la no aplicación de la ley”.

“El combate a la impunidad, me parece que es crucial hoy en día para poder avanzar de manera más rápida, sino en la solución, sí en la mejoría de este problemón brutal que tenemos, sobre todo en Zacatecas. Hoy Zacatecas está en el foco, en el centro de la atención nacional como el estado más violento y esa es tarea de nosotros, es la importancia de la abogacía; es muy importante que la Fiscalía haga su trabajo, es importante que los tribunales hagan su trabajo: la aplicación irrestricta de la ley no es una opción, es una obligación. Hoy somos más necesarios y más importantes que nunca”, concluyó el magistrado.