Respalda Morena Zacatecas evaluación para evitar perfiles corruptos en el partido

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Rubén Flores Márquez, presidente del Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), respaldó la iniciativa de crear la Comisión Nacional Evaluadora de Incorporaciones al interior de este partido, ello con el propósito de evitar la afiliación de personajes con antecedentes políticos cuestionables.

“Esto tiene que ver con que el partido pueda hacer un previo análisis ante figuras mediáticas o de reconocimiento nacional, pero no será limitante para que todo aquel que quiera participar dentro de nuestro movimiento, pero bajo los principios que hemos aprobado”, expresó.

Mencionó el caso de Miguel Ángel Yunes, cuya afiliación a Morena generó inconformidad entre la militancia, de manera que son los que se van a revisar y, en su caso, rechazar, debido a que se trata de personajes con un pasado corrupto.

Detalló que, después de avalarse la integración de esta comisión, será necesario instrumentar los criterios bajo un proceso transparente, pero desde su perspectiva es importante que se revise que no haya antecedentes de corrupción que no haya antecedentes penales, que no haya sido señalado por violencia política de género y que su pasado sea honesto.

Flores Márquez comentó que no todas las personas que militan en otros partidos son malos, sino que muchos de ellos encontraron ahí un espacio para participar, pero ante su perversión y corrupción buscan otra alternativa, de manera que todas esas personas son bienvenidas para su afiliación.

Además, consideró necesario que entre los criterios se establezca que los nuevos afiliados deben defender el nuevo proyecto de nación de la Cuarta Transformación y que tengan claridad de que el proyecto no es para servirse, sino para servir al movimiento.

En ese sentido, opinó que esa comisión solo deberá rechazar la afiliación de personajes como Miguel Ángel Varela, Carlos Peña, Miguel Alonso, Jorge Álvarez Máynez, Adolfo Bonilla, entre otros que “son inaceptables en caso de que en algún momento deciden incorporarse a nuestro movimiento. Ahí sí la comisión tendría que negarles, pero personas que tengan un pasado honesto y quieran aportar, son bienvenida”.

Por otra parte, informó que Andrés Manuel López Beltrán, visitó la capital del estado para evaluar la campaña de afiliación y en lo que va del año se ha alcanzado el 66 por ciento de la meta que se estableció para este año.

Flores Márquez refirió que se fijó la meta de 102 mil 844 nuevas afiliaciones en Zacatecas y en este momento ya se alcanzó dos terceras partes, de manera que se prevé superar el objetivo al cierre de este 2025.