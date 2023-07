No se ha alcanzado solución en la huelga de la mina Peñasquito

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

A más de un mes de iniciada la huelga por parte del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (Stmmsrm) sección 304, en la mina Peñasquito, de la empresa Newmont, ubicada en el municipio de Mazapil, no hay solución y ambas partes se mantienen firmes en sus posturas, no obstante, La Jornada Zacatecas ha buscado a la representación sindical para solicitar una actualización ante la zozobra del gremio y no ha obtenido respuesta.

El 7 de junio, mediante un comunicado, se informó que más de 2 mil integrantes de la sección 304 del Sindicato Minero comenzaron una huelga en la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, luego de presuntas violaciones al contrato colectivo y a la Ley Federal del Trabajo, por parte de los directivos de la compañía.

En un comunicado, el Sindicato Minero señaló que Peñasquito “omitió realizar el pago completo de las utilidades para los trabajadores, en base a la producción y las ganancias, a pesar de que la empresa es la más poderosa productora de oro en México y América Latina”, por lo que, en asamblea sindical, los empleados acordaron, por unanimidad, estallar la huelga.

“La compañía ha venido violando el contrato colectivo de trabajo y los derechos de la mayoría de los obreros, en algunos casos durante años, principalmente las cláusulas 5, 7 y 11 relativas a la contratación de personal indispensable para las operaciones desde 2019”, se refirió en el comunicado.

Además, se denunció que la empresa se ha abstenido de cumplir medidas preventivas para evitar daños a la salud y riesgos para la vida de los mineros y omite informar a la representación sindical, de manera directa y en tiempo, sobre los accidentes. “Por ello, por unanimidad de los más de 2 mil trabajadores, se decidió iniciar la huelga hasta que sus demandas sean resueltas por la empresa y ante las autoridades”.

A esto, la empresa ha respondido que, desde antes de iniciar la huelga, el sindicato pedía el equivalente a 20 por ciento de pago de utilidades, luego se redujo a 16 por ciento, cuando en el Contrato Colectivo de Trabajo se establece que es el 10 por ciento.

Asimismo, Newmont recordó que, en junio de 2022, el sindicato firmó un Contrato Colectivo de Trabajo que fue claramente comprendido por ambas partes y en este acuerdo, el sindicato, específicamente, solicitó una cantidad adicional al tope de 3 meses de PTU para que fuera pagada como un bono extraordinario, el cual fue contabilizado correctamente como gasto de acuerdo con la ley.

El 14 de junio, siete días después de iniciada la huelga, nuevamente el Sindicato Minero reconoció que sí se habían entablado reuniones con la empresa, pero que en ninguna de éstas se había presentado una propuesta, con lo que, aseguró el gremio de trabajadores, se demostraba que no está dispuesta a reconocer los derechos del gremio y darle solución a la situación actual.

“La situación actual en este momento está dentro del proceso legal. La empresa presentó, ante el tribunal federal, una solicitud de inexistencia de huelga y por nuestra parte se está trabajando con los fundamentos que todos conocemos para mantener la legitimidad y la existencia de la misma”, manifestó el sindicato en dicho comunicado, además de reiterar que estaban abiertos al diálogo para dar solución al conflicto que, dijeron entender, está afectando la economía de todos los trabajadores, terceros y la comunidad.

Trece días más tarde, el 27 de junio, el Tribunal Laboral Federal les dio la razón y determinó que, después de revisar diversos recursos legales a los que recurrió la minera Peñasquito, la huelga era válida, esto tras la audiencia realizada un día antes, a las 16 horas con 20 minutos.

Finalmente, el sindicato informó que se les notificó que “se declara la huelga legalmente existente”, al no actualizarse las causas invocadas por la empresa en término de los numerales 444 y 459 de la Ley Federal del Trabajo, además de que la empresa no acreditó las causas de su solicitud de inexistencia, por lo que reiteraron la apertura para el diálogo y la mejor disponibilidad para terminar con el conflicto.

El 4 de julio, por su parte, Newmont informó que un día antes la empresa se reunió con el Sindicato de Trabajadores Mineros, pero continuaron sin poder resolver el tema de la repartición de las utilidades debido a que las demandas siguen siendo “poco razonables”.

“La Empresa ha expresado al Sindicato su descontento por no respetar el Contrato Colectivo de Trabajo que firmó hace apenas un año. Hemos expresado además que, aun cuando confiamos plenamente en nuestros trabajadores, es difícil confiar en el sindicato cuando no cumplen los acuerdos firmados.

Esta situación afecta no sólo las utilidades y consecuentemente el bono del próximo año, afecta sobre todo la credibilidad y sostenibilidad de nuestras operaciones y obliga a la compañía a replantear nuestras actividades y las futuras inversiones que son necesarias para mantener el nivel de operaciones de Peñasquito”, por lo que llamó también al sindicato a continuar con el diálogo.

Desde La Jornada Zacatecas se buscó al delegado sindical, Jesús Herrera, quien argumentando que tenía mucho trabajo, no quiso conceder la entrevista al momento aplazándola para una hora más tarde y jamás devolvió la llamada. En tanto, en redes sociales, las opiniones de los trabajadores sindicalizados se polarizan cada vez más en torno a la huelga, pues no han recibido pago y los que lo han hecho, fue algo simbólico por asistir a la asamblea de Claudia Sheinbaum el viernes pasado, según versiones extra oficiales, todo esto mientras el conflicto continúa sin miras a una solución pronta.