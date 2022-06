Desactivan SSP y Policía de Guadalupe un caso de extorsión telefónica

Por: La Jornada Zacatecas •

GUADALUPE. En una acción conjunta, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Municipal de Guadalupe desactivaron una extorsión en su modalidad de secuestro virtual y lograron ubicar en pocos minutos a la víctima, se informó en un comunicado.

De acuerdo con el informe policial, a través de una denuncia vía telefónica, una familia reportó la no localización de un masculino de 60 años de edad, quien, tras recibir una llamada en la que sujetos aseguraban tener privada de la libertad a una de sus hijas, el masculino salió de su domicilio y se perdió toda comunicación con él.

La familia, al no conocer del paradero del masculino y tras recibir llamadas telefónicas en las que aseguraban que lo tenían privado de la libertad, solicitaron el apoyo de la Policía Municipal de Guadalupe y de la Unidad de Enlace Ciudadano y Atención a Víctimas de la SSP.

Al desarrollar los actos de análisis e investigación, se determinó que se trataba de una extorsión en su modalidad de secuestro virtual, por lo que de inmediato se interrumpió la comunicación y se desactivaron las llamadas telefónicas.

A los familiares de la víctima se les informó que se trataba de una extorsión en la modalidad de secuestro virtual, precediendo a explicarles las forma en que se atiende este tipo de eventualidades, interrumpiéndose la comunicación con el delincuente para priorizar la búsqueda de la víctima.

Asimismo, en conjunto con la Policía Municipal, se llevó a cabo el despliegue que permitió que a los pocos minutos la víctima fuera localizada en la zona centro de Guadalupe, en buen estado de salud.

La denuncia ciudadana y la oportuna actuación policial permitieron desactivar en pocos minutos la llamada extorsiva, evitando además el daño patrimonial, ya que la familia no deposito ningún pago por el supuesto rescate.

Con acciones como la antes descrita, la Secretaría de Seguridad Pública manifiesta su compromiso de atender cualquier situación de emergencia y trabajar para proteger la integridad y los bienes patrimoniales de las y los zacatecanos.