Diputados denuncian chantaje político en venganza por veto de herramientas legislativas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa diputados locales de Morena y Verde Ecologista de México, denunciaron la existencia de un “chantaje político” al interior de la 64 Legislatura por parte del bloque de oposición, en venganza por el veto de las herramientas políticas y para castigar a Morena y partidos aliados mediante el retiro de comisiones y el impedimento de representación en los órganos de gobierno, esto para chantajear al Poder Ejecutivo para que amplíe recursos en el presupuesto del próximo año.

A decir del diputado Ernesto González Romo, lo que se vivió ayer en La legislatura fue un atropello contra las diputadas del PES, lo que además es ilegal porque no existe hasta el momento algún pronunciamiento que dicte la fracción parlamentaria haya sido disuelta, por lo que se combatirá tal decisión ante los órganos correspondientes para que se resuelva conforme a derecho.

Además, González Romo aseguró que el bloque opositor, con estas acciones, está “planchando el terreno” para que la Comisión de Presupuesto, que quedó bajo la presidencia del panista José Guadalupe Correa Valdez, busque que la reducción de presupuesto a la Legislatura se revierta el próximo año y así lograr el recurso que quieren, que es el origen de toda la discusión.

Para el legislador, lo que está pasando al interior de la Legislatura “es penoso”, pues llevan ocho meses y no se ha presentado proyecto alguno o producto legislativo que tenga trascendencia social o decisiva, porque aún se está discutiendo la organización interna y eso debe ser frustrante para el ciudadano, dijo. No obstante, sostuvo que no importa pasar por este proceso para que lograr poner fin a las llamadas herramientas legislativas y a las prácticas abusivas del Congreso.

Finalmente, González Romo hizo un llamado fraterno al Partido del Trabajo y su dirigencia estatal y nacional, así como al Partido Nueva Alianza, para que definan su postura, ya que señaló que al interior de la Legislatura estas fracciones están votando con el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), mientras en el discurso señalan que están con la Cuarta Transformación y con el movimiento de transformación que ha iniciado en Zacatecas.

Por su parte, la coordinadora de la fracción morenista, Maribel Galván Jiménez, señaló que Morena no caerá en chantajes, porque la postura ahora es más combativa y del lado de la legalidad, por lo que llevarán a los tribunales el proceso reciente para que sea el árbitro quien decida. Además, calificó como inconcebible que en el recinto donde se elaboran las reformas y se regulan las conductas de la sociedad, sea el principal ente que ahora está tratando de vulnerar el marco normativo y violentar la ley.

“Estamos tratando de dejar la piel en nuestro desempeño legislativo y así lo estamos demostrando. Lamentablemente, la oposición de una actitud chantajista, está presionando al Ejecutivo para que se le reasignen los 57 millones de pesos que le fueron retirados para las herramientas legislativas. Quieren que sean devueltos y eso no lo vamos a permitir porque ese recurso fue asignado a las necesidades más sentidas de la sociedad zacatecana”.