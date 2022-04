Todos los municipios del estado enfrentan déficit de policías, advierte la CDHEZ

Por: CLAUDIA BELMONTES •

Son 13 de los 58 municipios zacatecanos los que tienen condiciones precarias en sus separos preventivos, lo que representa el 22 por ciento del total estatal.

- Publicidad -

Además, en todos los ayuntamientos se tiene déficit de policías municipales, ya que de los 4 mil 639 agentes que debería haber entre todos los ayuntamientos, según los lineamientos de la ONU, sólo se tienen en activo mil 348, lo que significa una carencia de 70 por ciento, informó María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Asimismo, señaló que estas cifras son resultado de la revisión realizada durante el 2021 por parte de este órgano a las direcciones de seguridad pública de los 58 municipios, supervisión que se hace conforme a la guía nacional de supervisión penitenciaria de la CNDH y en la que se atienden aspectos que garanticen la integridad física, moral y psicológica de las personas que son privadas de la libertad.

“Se revisaron condiciones de infraestructura e higiene, personal policiaco y administrativo, así como los procedimientos y normatividad aplicable y se determinó que hay deficiencia en las condiciones de infraestructura, equipamiento, servicios, personal, normatividad y procedimientos y por lo tanto no son óptimas para garantizar la integridad de las personas que son privadas de su libertad”, puntualizó.

En ese tenor mencionó que los separos preventivos de Concepción del Oro, Jiménez del Teul, Florencia de Benito Juárez, El Salvador, Morelos, Pánfilo Natera, Momax, Huanusco, Mezquital del Oro, García de la Cadena, Atolinga, Cañitas de Felipe Pescador y El Plateado de Joaquín Amaro, son los que cuentan con peores condiciones en los diferentes rubros.

No obstante, Domínguez Campos mencionó que este reporte también arrojó que en 31 de los separos preventivos en el estado no se tienen celdas para albergar a mujeres; 51 no cuentan con espacios para albergar a jóvenes menores de edad, 16 tienen deficiencia de higiene y en 5 de ellos no hay adecuada ventilación y en 10 no hay una buena iluminación.

Al igual que en ocho no existe retrete, en 52 no hay lavamanos, en 45 no hay servicio de alimentación, 10 no tienen planchas de descanso, en 40 las puertas son inadecuadas y en 50 las ventanas son inadecuadas para prevenir suicidio, lo que es preocupante ya que de 2008 a 2020, 16 personas se han quitado la vida en estos lugares en 13 municipios.

Mientras que en los separos municipales 33 no tienen sistema de circuito cerrado; 15 no cuentan con un libro de registro de personas detenidas, lo que podría terminar en desaparición forzada porque hay muchas personas que desconocen el paradero de su familiar.

En cuanto al tema del número de policías, agregó que hay municipios que tienen menos de 10 agentes como: Juan Aldama, Cuauhtémoc, Villa Hidalgo, Cañitas, Huánuco, Trinidad García de la Cadena, Jiménez del Teul, Mezquital del Oro, Santa María de la Paz, Noria de Ángeles, Tabasco, Tepetongo Chalchihuites, Pánuco, Villa González Ortega y Enrique Estrada.

En tanto que Apulco, El Salvador, Monte Escobedo y Loreto llegaron a no tener ni un elemento policiaco.

Finalmente dijo que en los ayuntamientos de Apulco, Joaquín Amaro, Pánuco, Pinos, Pánfilo Natera y Santa María de la Paz no hay jueces comunitarios y que durante el 2021 se registraron 78 quejas en contra de los policías municipales en este órgano por excesivo uso de la fuerza y detenciones arbitrarias.