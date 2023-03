El precio mínimo para el acopio de frijol debe ser de 25 pesos: Alberto de Santiago

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Si Gobierno Federal este próximo año quiere acopiar frijol, el precio mínimo establecido en el campo debe ser de 25 pesos”, advirtió en conferencia de prensa, Alberto de Santiago, titular de la cartera del Campo en el Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), quien señaló que ya se le ha solicitado así a Segalmex, la dependencia que fijó el precio de garantía en 17.50 pesos y que, hasta el momento, denunció, sólo ha acopiado en el estado 4 toneladas.

- Publicidad -

Y es que, de acuerdo con De Santiago, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su monitoreo, ha señalado que este año será más crítico en la cuestión de lluvias; por ende, si se quieren producir más de las 200 mil toneladas del último año, es ahora cuando se deben tomar decisiones para el futuro. “Pero una cosa sí les digo, con esos precios de miseria va a ser difícil que podamos acopiar y, en su defecto, beneficiar realmente como se debe a los productores”.

Para el encargado del Campo en dicho frente de lucha, el compromiso de esta organización es “estar apretándole las tuercas” a las dependencias del gobierno estatal y federal para que vean la manera más efectiva y real de darle solución a tantos problemas que aquejan a los productores. Por eso, refirió que por el momento la presión se está haciendo ante la Segalmex para que aumente el precio de garantía del frijol porque el que ha fijado no es real, pero quien está al frente, dijo “o no lo entiende o no lo sabe o no hace nada”.