SNTE-58 exige destitución del director del Issstezac

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirmó que “no existe la Cuarta Transformación en este nuevo gobierno” y se dijo “defraudado y decepcionado” de la administración que encabeza David Monreal Ávila.

Aseguró que esa decepción se ha presentado no sólo en el magisterio, “sino en toda la población en general. No hay ámbito social en el que la gente no haya expresado un sentir negativo sobre el cómo se conduce el gobierno”.

Al respecto, expresó su molestia y rechazo hacia los funcionarios que integran el gabinete y hacia quienes encabezan las diversas instituciones, ya que su actuación ha sido desfavorable para la sociedad.

Por ejemplo, lamentó “el proceder del director del Issstezac, Ignacio Sánchez González, ya que una y otra vez hemos girado los oficios respectivos para que se pueda instalar la Junta Directiva, pero no sólo a él, sino también a la presidenta de la Junta Directiva, Verónica Ivette Hernández, debido a que han sido negligentes e irresponsables con este proceso”.

Castruita Hernández refirió que desde noviembre ha solicitado la instalación de la Junta Directiva para dar seguimiento a las exigencias de los sindicatos y de los derechohabientes, a fin de avalar el pago de las pensiones, pero no ha ocurrido “por negligencia y falta de voluntad política del director y de los integrantes de la Junta Directiva de la parte oficial”.

Es decir, “no hay liderazgo, no hay conducción, no hay certeza por parte de las autoridades en el Issstezac, y por eso es que en el sindicato hemos emprendido un proceso legal, jurídico y penal contra el director del instituto y contra quien resulte responsable por violar el derecho al aguinaldo para 4 mil 600 jubilados y pensionados”.

Señaló que esa medida fue unilateral, arbitraria e ilegal de parte del director del Issstezac y de Gobierno del Estado, motivo por el que ha iniciado u proceso legal por medio del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Al respecto, informó que el Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos del SNTE la demanda colectiva para amparar a los mil 800 jubilados y pensionados de la sección 58, por lo que los convocó a firmar la demanda a partir de este miércoles.

Castruita Hernández aseguró que hay los elementos para que haya un resolutivo favorable a los jubilados, además de que ya hay el antecedente de que el juzgado dictaminó el pago del aguinaldo a un grupo de personas que contrató abogados, mientras que en el SNTE el proceso será sin ningún costo.

“Le garantizamos a nuestros compañeros que, una vez que se dé el seguimiento a las actividades y las acciones procedimentales en el tema jurídico, se pagará el aguinaldo que está establecido en la ley”, puntualizó.

Mientras tanto, reiteró que “solicitamos la destitución del director del Issstezac. Tendrá mucha experiencia en el ámbito público, pero desconoce los procedimientos, las normas y los procesos que tienen que ver con la administración del instituto y no solo en lo que tiene que ver con el aguinaldo, sino también en todas las responsabilidades inherentes al funcionamiento del instituto”.

Asimismo, exigió la remoción de los integrantes de la Junta directiva que representan a la parte oficial, ya que “hemos solicitado una y otra vez, por la vía formal, para que se instalen las sesiones extraordinarias de la Junta Directiva que sean necesarias para atender las problemáticas, situación que no ha ocurrido”.

Castruita Hernández también exhortó al gobernador a que reflexione sobre los nombramientos de los funcionarios que integren la Junta Directiva, que recapacite y que estos se definan con base en el conocimiento de la problemática del instituto y no por compromisos políticos.

Por último, expuso que las medidas que está implementando el gobierno del estado contra los jubilados del instituto ya habían sido propuestas en 2018 por Jorge Miranda Castro, en ese momento secretario de Finanzas, además de reducir las prestaciones de los derechohabientes.

“En lo que respecta a las prestaciones de los trabajadores y jubilados, está peor que en la administración pasada. Creemos que hay muchos vacíos, que no se han asignado los perfiles idóneos, pero no permitiremos bajo ninguna circunstancia ni bajo amenazas de gente cercana al gobierno, de que nos quedemos callados. No lo vamos a permitir porque es una afectación a miles de trabajadores”, concluyó.