Invita Gobierno de Zacatecas a Feria Escolar 2025

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas convoca a la ciudadanía a participar en la Feria Escolar 2025, que se llevará a cabo del 14 de agosto al 1 de septiembre en la Plaza Bicentenario, en el centro histórico de la capital.

La Feria contará con la participación de 30 expositores con registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en cumplimiento con la normatividad vigente en materia de comercio del estado.

Durante los 19 días se pondrá a disposición del público una amplia gama de productos esenciales para el regreso a clases, entre los que destacan útiles escolares, mochilas, calzado escolar, papelería, tecnología y artículos diversos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

Se contará con la participación de Fondo Plata y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes brindarán acompañamiento y orientación a las y los consumidores para garantizar el respeto a sus derechos.

El evento estará abierto al público de 10:00 a 21:00 horas, para facilitar el acceso a madres, padres, tutores y estudiantes, que deseen realizar sus compras con tranquilidad, comparar precios y aprovechar la diversidad de productos ofrecidos por los negocios locales.

Se hizo la invitación a las familias a asistir y aprovechar esta oportunidad para realizar sus compras escolares de forma segura, accesible y contribuir al crecimiento de los negocios zacatecanos.