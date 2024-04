Revocación de mandato, consulta popular y elección de jueces, propuestas del PRP Zacatecas: Efraín Arteaga

Por: La Jornada Zacatecas •

El 10 de abril de 1919, el general Emiliano Zapata fue asesinado por las fuerzas carrancistas y parte de su legado de lucha aún sigue vigente. De acuerdo con Efraín Arteaga, candidato del Partido Revolución Popular (PRP) a diputado local por el primer Distrito, Zapata es la expresión más consecuente del interés del pueblo y de los sectores más oprimidos y expropiados, pues señalo que “hasta en su ultimo aliento dio su vida por el reparto agrario, por los más necesitados, y por eso el general Zapata va en el logotipo de nuestro partido”, destacó.

Para el docente universitario y hoy candidato, en la actualidad, una tarea pendiente es revertir la reforma salinista al artículo 127 constitucional donde se modifico el esquema de las tierras comunales, y agregó que desde 1992 se viene dando un proceso silencioso de formación de latifundios cuyo problema debe atenderse con especial interés.

Por otro lado, en materia agraria, el profesor Arteaga señaló que los precios de garantía son políticas acertadas por parte del presidente López Obrador, pero no basta, se requiere de programas que aumenten la productividad en el campo, créditos, asistencia técnica, seguro por catástrofes naturales para sembradíos de temporal. Agregó que es fundamental la tecnificación del riego, ya que un 70 por ciento se utiliza en la agricultura y el riego sigue siendo rodado.

Sobre la construcción de la presa de Milpillas, consideró que el principal problema es el trato que le dan a los ejidatarios; nunca se pudo lograr acuerdos y un trato decoroso. Respecto al tema de agua, añadió que se debe de agregar la cosecha de agua en los centros urbanos, aumentar la capacidad de aguas tratadas y la reparación de la red de distribución.

Sobre la reforma local para elegir a magistrados y jueces, ésta se hace para que nuestro marco normativo local este en sintonía con la propuesta del “Plan C” del presidente y Claudia Sheinbaum. El candidato a diputado local señaló que esta propuesta incluye que los aspirantes a estos puestos pasen por un proceso meritocrático en el que se demuestre conocimiento y experiencia, una vez hecho esto, los electores decidirán por perfiles que demostraron saber y tener experiencia.

En relación a la revocación de mandato, Efraín Arteaga mencionó que esta figura es muy importante para fortalecer la democracia participativa y librar al pueblo de Zacatecas de malos gobernantes. Agregó que, de forma intencionada, los diputados monrealistas han bloqueado la ley reglamentaria local, “no ganamos nada que este en la constitución se requiere la ley reglamentaria, pero esta no avanza porque el bloque del gobernador bloquea esta iniciativa. Es una clara demostración de que en Zacatecas el llamado Monreal-Morena no tiene los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; principios de la 4T”, aseveró.

Sobre la reforma a la ley de participación ciudadana, dijo que es necesaria que se adecúe, porque un proyecto como el Segundo Piso se debe de someter a la voz ciudadana, es el juego de siempre de hacer obras con presupuestos muy grandes para dejar grandes tajadas. Por otro lado, el aspirante a legislador local, también planteó que la Ley Estatal de Educación se puede someter a la consulta popular.

Por último, Arteaga declaró que el Issstezac requiere un estudio actuarial y hacer una reforma integral partiendo del principio de respetar los derechos creados de los trabajadores, señaló que no es justo que sean ellos los que paguen las consecuencias de administraciones corruptas. El compromiso sería afrontar la reforma necesaria, pero desde la visión y respeto a los derechos de los trabajadores. Añadió que las pensiones doradas son de muy pocos derechohabientes y el grueso de los jubilados reciben una pensión muy modesta, por eso es necesario que la nueva ley tenga en el centro la disminución de privilegios, tener un sistema justo e igualitario de pensiones y se combata a la corrupción interna del organismo.