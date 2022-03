No hay palabras para expresar lo que hemos pasado: víctimas de desplazamiento forzado

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“No se puede expresar lo que hemos vivido, porque no hay palabras para expresar lo que hemos pasado. Balaceras, desaparecidos, muertos. Estamos en manos de esa gente, siempre estamos a su disposición en cierta forma, porque ellos llegan y han acabado con nuestras casas. ¿Qué sigue, qué nos espera a nosotros? Por eso llegamos hasta aquí y queremos ayuda. Nosotros no sabemos cómo. Nos dedicamos al campo, el campo es vida, pero nosotros estamos muriendo. Tenemos vida, tenemos recuerdos, pero para ellos es basura, lo dejaron como basura. Entraron a nuestra privacidad, no respetaron nada. Queremos recuperar nuestra vida, porque no vamos a recuperar a nuestros muertos, por eso estamos aquí. Ayúdenos por favor”.

- Publicidad -

Las palabras son de la señora Juana Valadez, una de las habitantes de las comunidades desplazadas en el municipio de Jerez, quien participó en una conferencia de prensa que junto con diputados federales zacatecanos ofrecieron en el Congreso de la Unión, luego de trasladarse la noche del miércoles a la Ciudad de México donde esperan ser escuchados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia, Benjamín Carrillo, uno de los representantes de los desplazados, señaló que tienen un año padeciendo el tema de la inseguridad, paulatinamente han ido abandonando sus comunidades, pero hace un mes se llegó al punto más alto de ya no poder vivir ahí. “Nunca pensamos que llegaría el momento de fueran a nuestras casas, nos robaran nuestras camionetas, material agrícola. Nos han dejado nuestras casas saqueadas. No es un cuento de hadas, no es una historia barata, es algo real y a nosotros nos ha tocado la peor parte”, dijo el jerezano, quien llamó al presidente a que cambie su política de “abrazos, no balazos” porque está dando malos resultados.

Los habitantes de Sarabia y demás comunidades que han sido azotadas por la violencia, fueron recibidos en la Ciudad de México por los diputados federales por Zacatecas, Miguel Torres, Miguel Ángel Varela y Noemí Berenice Luna Ayala, del PRD y PAN, respectivamente, quienes exigieron a los gobiernos Federal, estatal y municipal que asuman su papel en este tipo de emergencias que es el de garantizar la seguridad de sus habitantes.

En su momento, el perredista Miguel Torres criticó que el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, haya contestado que la respuesta de cuándo podrán volver a sus casas estos habitantes “no la tiene ni Obama”, cuando él es quien tiene la obligación de garantizar la seguridad de estas personas que han sido desplazadas y a los que sólo les dieron 6 horas para recoger sus cosas. Por ello, insistió en el llamado a las autoridades para que hagan su tarea y dejen de pensar en la organización de una Feria cuando lo que se invertirá en ella pueda servir para ayudar a los desplazados.

Por su parte, los diputados panistas se sumaron también al mismo llamado porque el Gobierno de Zacatecas, dijeron, “se está cayendo a pedazos” y pidieron también, al Gobierno Federal que ponga atención a los estados con mayor violencia y den a conocer la estrategia de seguridad que se ha implementado en la entidad.