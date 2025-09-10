Destaca DMA avances en salud

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobernador David Monreal Ávila destacó avances en materia de salud, tales como la incorporación al modelo IMSS-Bienestar, con la que, de la mano del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se logró la creación de más de 1 mil 650 plazas para personal de salud.

- Publicidad -

Aseguró que, con la implementación en la entidad de las Rutas de la Salud, se alcanzará el 100 por ciento del abasto de medicamentos, ya que estos vehículos recorrerán la geografía zacatecana para entregar todos los insumos necesarios para la atención oportuna y gratuita.

Expuso que se invirtieron 1 mil 600 millones de pesos para la renovación y equipamiento del Centro de Salud Jerez y el mejoramiento del Hospital Comunitario de Jalpa.

Además, mencionó que a fin de dar cumplimiento a su compromiso con las familias, ya se construye en Zacatecas un hospital de tercer nivel, que contará con más de 260 camas, en donde, una plantilla laboral, de más de 2 mil integrantes, ofrecerá atención en 46 especialidades médicas.