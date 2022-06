Abstencionismo en elecciones gubernamentales 2022 (Triunfo de MORENA)

Por: SOCORRO MARTÍNEZ ORTIZ •

Las elecciones del pasado domingo 5, del mes en curso, que se llevaron a cabo en 6 entidades para elegir gobernador, estuvieron marcadas por un alto índice de abstencionismo. Según el conteo total del PREP e INE, en ninguna, la participación ciudadana superó el 55% del padrón electoral.

Veamos:

Aguascalientes: participación ciudadana, 45.99%, equivalente a un total de 463,954 votos. De estos, el 53.7% equivalente a 249, 464 votos, lo obtuvo la candidata Teresa Jiménez de la alianza PAN-PRI-PRD.

Nora Ruvalcaba: 33.52% de MORENA.

Movimiento Ciudadano: 6.9%

Fuerza México:1.3 %

Durango: participación ciudadana, 50.46%, equivalente a 618,277 votos, de los cuales:

PAN-PRI-PRD: 53.74%, equivalente a 332,311 votos para Esteban Alejandro Villegas.

MORENA-PT-PVEM: 38.85%, equivalente a 240,255 votos para Alma Marina Vitela.

Hidalgo: participación ciudadana, 47.58%, equivalente a 1 millón 060, 990 votos. De estos:

MORENA, PT y Nueva Alianza, obtuvieron 60.17%, equivalente a 674, 472 votos para Julio Ramón Menchaca.

PRI-PAN-PRD: Alma Carolina Viggiano Austria, 31.33%.

Oaxaca: participación ciudadana, 1 millón 129,511 votos, equivalente al 38.79%. De este porcentaje fueron para:

MORENA-PARTIDO VERDE-PT-UNIDAD POPULAR: Salomón Jara Cruz 680,752 votos, equivalente al 60. 26%.

PRI-PRD: 282, 479 votos para Alejandro Avilés.

Quintana Roo: participación ciudadana, 497,022 votos, equivalente a 40.45 %. Fueron para:

Coalición “Juntos Haremos Historia” 280,357 votos, equivalente 56.40 % a María Elena Hermelinda Lezama (Mara Lezama).

Coalición “Va por Quintana Roo” 16.13 %, para Laura Fernández.

Tamaulipas: participación ciudadana, 1 millón 422, 038 votos, equivalente a 53.31%. Fueron para: MORENA-PT-PVEM: 710,952 votos, equivalente a 49.99 para Américo Villarreal.

PAN-PRI-PRD: 44.20% para César Augusto Verástegui.

Estos resultados explican dos problemas que, sobre la democracia, son cuestionados por el constitucionalista Felipe Tena Ramírez.

Según dispone el artículo 40 de la Ley Suprema, México es una República, democrática, representativa, laica y federal. Una República porque la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno se depositan en una sola persona que es el Jefe del Ejecutivo, llamado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es electo popularmente y dura en un encargo un periodo determinado. Actualmente seis años.

Federal, porque existen dos órdenes o ámbitos coextensos, con facultades propias y excluyentes, pero regulados por una misma constitución. Por consecuencia, encontramos el ámbito federal y el ámbito estatal. Lo que por mandato de ley corresponde ejercer a uno el otro queda excluido.

República laica, en nuestro país, se reconoce el derecho a la libertad de culto. No se limita ni se restringe esa libertad y cualquier persona puede adoptar (o no) la que desee.

Democracia es una forma de gobierno en la cual el poder lo ejerce una mayoría en beneficio de todos. Así entendida, esta forma de gobierno tiene dos problemas:

– El voto de las minorías.

– La restricción del sufragio.

El voto de las minorías. Bajo ese concepto, los resultados electorales del pasado domingo serán muy cuestionados porque, si analizamos a cada uno, encontraremos que sólo en Durango y Tamaulipas, la participación ciudadana superó el 50% del padrón electoral. En el primer estado fue de 53.74% y en el segundo de 53.3%.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que esos porcentajes se distribuyeron entre los candidatos de los diversos partidos en contienda, quien ha resultado vencedor no representa a la mayoría de la población para quien ejercerá el poder.

La participación en los otros cuatro estados fue menor a 50%. Aguascalientes, 45.99%; Hidalgo, 47.5%; Oaxaca, 38.79%, y Quintana Roo, 40.45%.

Con este alto índice de abstencionismo, quienes realmente acudieron a las urnas fue una minoría y, más aún esa minoría fue la que decidió quién gobernará y ejercerá el poder en beneficio de todos (¿?).

Hay un dato curioso, en Hidalgo, se informó que votaron las personas “detenidas” y “aún no sentenciadas”. En mi particular punto de vista, entiendo que bajo estas condiciones, se tienen restringidos sus derechos políticos y, el ejercicio del sufragio es uno de ellos. Según rezan los artículos 34 y 35 de la CPEUM. Pero, en fin.

La restricción del sufragio. Este problema se refiere a que no todos los integrantes de la población pueden ejercer justamente sus derechos políticos. Por ejemplo, extranjeros no nacionalizados en nuestro país; ministros de culto sólo pueden ejercer su voto, pero no pueden ser sujetos de él, etc., y no obstante, todas ellas, se encuentran sometidas al imperio de la ley y bajo el poder de las autoridades mexicanas.

Por otro lado, si se lograra analizar, de manera breve, el perfil de algunos triunfadores de MORENA, en Hidalgo, con Julio Ramón Menchaca (priísta desde 1980 a 2015) (al que renunció en 2017). Oaxaca, con Salomón Jara Cruz Perredista, nos damos cuenta si en verdad MORENA obtuvo un triunfo total en todos los sentidos. Cuestión de realizar un serio análisis.

Finalmente, República Representativa, porque materialmente es imposible que los ciudadanos puedan ejercer el poder, para ello, eligen electoralmente sus representantes.