Pescadores de Tabasco exigen apoyo a Pemex tras derrame

Frente a las costas de Paraíso, pescadores que no sufrieron pérdidas, como en El Bellote, siguen con su pesca normal; ahí las autoridades no suspendieron actividades.

Tratamos de recoger las redes; pero no fue posible y todas las cubrió el chapapote, dejándolas inservibles. Para mí y mis compañeros fue una desgracia , narró el cooperativista Asunción Medina Cruz, parado a un lado de las artes de pesca cubiertas de hidrocarburo.

La actividad pesquera poco a poco ha regresado a la normalidad en dichas costas, sobre todo entre quienes que no tuvieron daños mayores en sus arreos de trabajo que el viernes volvieron al mar.

A lo largo de las playas, obreros de Pemex laboran en coordinación con el biólogo Yuri Alberto Alamilla Schurender, asesor de Protección Civil del ayuntamiento de Paraíso, y del químico Leonardo Caamal Yaam, director de Protección Ambiental. Los trabajos están avanzados y ya no se perciben las huellas de los estragos causados por el crudo en las orillas de la costa.

En Torno Largo, el pescador Medina Cruz, contó que desde el domingo pasado no trabaja y no sabe cómo hacer para recuperar sus redes. Mi familia necesita el sustento diario y estoy en una situación difícil porque nunca esperé que de la noche a la mañana me iba a quedar sin mis enseres de pesca.

Su pérdida fue total y su herramienta cuesta de 80 a 100 mil pesos, pues es de las redes grandes: de las de siete gasas y 350 mallas, cada gasa es de 100 metros, además hay que pagar a quienes las arman, explicó.

En las costas de Paraíso hay tres sectores de pescadores: los cooperativistas, permisionarios y libres. Los afectados pidieron auxilio a las autoridades de Pemex. No lo vamos a negar, a veces la petrolera no apoya con redes, pero hoy sí requerimos su ayuda urgente .

En tanto, el ayuntamiento de Paraíso trabaja en coordinación con los gobiernos estatal y federal para salvaguardar el medio ambiente de esa región, donde la contaminación alcanzó la zona de manglares, lo mismo que las aguas de la laguna de Mecoacán que bordea la población de Puerto Ceiba, localidad a cinco kilómetros de la cabecera municipal.