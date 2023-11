Inauguran Francisco Lelo de Larrea 5uintet y Qu Jazz la 16ª edición del FIJyB 2023

Por: La Jornada Zacatecas •

Zacatecas, Zac., 9 de noviembre de 2023.- Con el jazz tradicional, swing blues, rock y funk, a cargo de las alineaciones Qu Jazz y Francisco Lelo de Larrea 5uintet, fue inaugurado el Festival Internacional de Jazz y Blues Zacatecas 2023, por primera vez en su historia en un foro al aire libre, situado en la Plazuela Miguel Auza.

Para deleite de los zacatecanos, bajo la organización y coordinación del Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, se llevó a cabo el primero de 23 conciertos nocturnos, de la decimosexta edición del festival que reúne a lo mejor de ambos géneros.

La Plazuela Miguel Auza cobró vida con la mágica presentación de Qu Jazz. La destacada agrupación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que integran Oscar Díaz, Luis Trejo, Agustín Delgadillo y Jesús Martínez, dio muestra de su talento y para fusionar géneros como jazz contemporáneo, el swing, funk, el latin jazz, fusiones y ritmos de Nuevo Orleans que cautivaron a cientos de personas en esta primera presentación.

El selecto repertorio ofrecido por Qu Jazz, extraído de su más reciente material discográfico titulado “Past to Present”, encantó a los amantes del jazz que se congregaron esta noche para escuchar temas como “Good Blues”, “New Orleans”, “Little Havana”, “Brass Man” y “Frenzy”, que fueron bien recibidos con una cálida ovación por parte de la audiencia.

Posteriormente, el escenario del FIJyB 2023 se iluminó con la presencia de la banda Francisco Lelo de Larrea 5uintet, consolidado como un referente indiscutible en la escena musical contemporánea de México, quien brindó al público zacatecano un concierto inolvidable.

Conformado por Jako González Grau en el saxofón alto, Reinier Toledo en el trombón, Luri Molina en el contrabajo y Gabriel Puentes en la batería, Francisco Lelo de Larrea envolvió a la audiencia en una experiencia musical única, dotada de una magistral mezcla de ritmos sincopados.

Su repertorio incluyó temas como “Don’t mess with the tlacuache”, “Now you dink it or derrame it” y “Ataraxia”, este último perteneciente a la destacada producción discográfica del quinteto. La maestría con la que Francisco Lelo de Larrea 5uintet fusiona diferentes estilos y géneros musicales fue aplaudida por el público zacatecano en esta especial apertura del FIJyB 2023.

Cabe señalar que Francisco Lelo de Larrea 5uintet ha dejado su marca en los festivales de jazz más destacados del país, consolidándose como uno de los proyectos más destacados a nivel nacional. Su producción discográfica titulada “Francisco Lelo de Larrea 5uinteto” es un testimonio de la excelencia y la innovación que caracteriza a este talentoso conjunto.