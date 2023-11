A IP no le conviene la pobreza, «porque no compra»: Claudio X. González

Por: La Jornada •

Al sector privado no le conviene que haya pobres en el país, porque “la pobreza no compra”, dijo Claudio X. González Laporte, consejero patrimonial de Kimberly Clark México y ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

- Publicidad -

“Es muy importante que tengamos muy presente en todo momento de que al sector privado no le conviene que haya pobreza”, señaló al participar en el 60 aniversario del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Explicó que todo el mundo cree que el sector privado está a favor de la pobreza porque es cómo se explota al trabajador y cómo se puede generar más utilidades. “No es cierto ni por razones humanas, morales, ni éticas ni por económicas. La pobreza no compra”, indicó.

Mencionó que el sector empresarial necesita que haya compradores, por lo que es necesario tener a todo mundo fuera de la pobreza.

“La pobreza no es algo que nos conviene tener, la pobreza, le conviene a otros factores en la solución política de nuestro país, pero no al sector económico, ni el sector privado”, indicó.

El también ex presidente del CEESP y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), comentó, al referirse a la relocalización, que “gane quien gane la siguiente elección, yo creo que la terca realidad va a demandar que vayamos por ciertos caminos, tenemos que aprovecharlos”.

“Como dice Karl Popper todo está mal, pero nunca hemos estado mejor y creo que eso también aplica para México en estos momentos”, dijo.

“México es parte de América del Norte y América del Norte es la región más competitiva del siglo 21 que existe en el mundo, ni en China, ni en Europa, ni en ningún lado tiene la combinación de factores para tener éxito competitivo en el siglo 21”, abundó.

“La terca realidad que nos va a enfrentar a partir de octubre del año entrante para darnos una gran oportunidad para ir adelante y tenemos que aprovecharla”, indicó.

“Vamos a ir a una etapa de negociar la salida para adelante, porque esperaría yo que electoralmente tengamos un país en el cual no puede haber mayorías ni para un lado ni para el otro y que podamos verdaderamente atacar la terca realidad en favor de salir adelante”, concluyó.

En el mismo foro, Guillermo Ortiz Martínez, ex gobernador del Banco de México (BdeM), indicó que el mayor riesgo para la economía mexicana es volver a desaprovechar el momento que vive, es decir, la relocalización.