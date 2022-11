El panorama no pinta bien para los demócratas: líder zacatecano migrante

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En el marco de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en la que se eligen 435 congresistas y 35 de los 100 senadores, Efraín Jiménez, coordinador del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes, aseguró en entrevista para La Jornada Zacatecas, que el panorama “no pinta muy bien para los demócratas” mismos que han “quedado muy mal” a la comunidad migrante, toda vez que no han cumplido las promesas más importantes como la reforma migratoria.

“Si nosotros no vemos como comunidad latina que nos cumplen, por qué vamos a votar por ellos”, aseguró el líder migrante, quien reconoció que el voto latino será clave en varias ciudades, pues no solamente no les han cumplido en cuanto a la reforma migratoria, sino que también hay descontento porque la economía está mal, la gasolina está muy cara y el crimen ha aumento en algunas ciudades.

“No vemos que sea tan fácil que los demócratas sigan manteniendo el control de la cámara y el senado”, pero reiteró que el voto latino será el que defina si ganan los republicanos o los demócratas, por lo que recalcó que estas elecciones son claves y señaló que es obligación de toda la comunidad latina salir a votar.

A pesar de remesas, injustas las políticas nacionales hacia migrantes

Luego de que el Banco de México diera a conocer que México recibió 42 mil 965 millones de dólares en remesas entre enero y septiembre de 2022, la cifra más alta para un periodo similar desde que hay registros y 15 por ciento superior a los 37 mil 350 millones de dólares reportados en el mismo lapso de 2021, el representante de la comunidad migrante consideró esto como un indicador del vínculo que se tiene no solamente con las familias sino con su tierra, no obstante, lamentó que muchas políticas de los gobiernos en México son injustas con ellos.

Los más de 42 mil millones de dólares es lo que va hasta septiembre, dijo, pero aún faltan dos meses para que culmine el año y en promedio por cada mes envían entre 390 y 400 millones de dólares, por lo recordó que en 2021 el año cerró con 51 mil millones de dólares, por lo que se pudiera rebasar.

Estas remesas, precisó, han ayudado muchísimo a que el peso se fortalezca, ya que los miles de millones de dólares ayudan a la balanza de pagos a nivel macro económico, pero por otro lado, dijo, es un indicador de que no se desvinculan de su comunidad, pero aun así, las políticas de los gobiernos en México hacia la comunidad migrante han sido injustas y esto se comprueba con el hecho de que se tenga personal consular limitado y con recursos limitados.

Otra muestra es que la comunidad migrante, como mexicanos que son, necesitan realizar trámites normales como expedición de actas de nacimiento, permisos, trámites de pasaportes, matrículas consulares y “batallan” mucho para tener citas y más cuando los trámites son urgentes.

Además, consideró injusto que las comunidades de origen de los migrantes carecen de servicios básicos a la altura de las circunstancias, porque el gobierno mexicano no destina ni “0000.1 por ciento” de lo que envían de remesas para cubrir esta situación. “No es justo que pagamos impuestos en México por los dólares que enviamos a nuestras familias y se retiene el 16 por ciento del IVA. Y es totalmente injusto que el gobierno no lo utilice”, concluyó.