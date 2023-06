Personal del Hospital General exige destituir a director y administradora

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Nuevamente otro conflicto laboral en el Sector Salud sacude la dirigencia del secretario Uswaldo Pinedo Barrios, toda vez que, desde hace días, trabajadores del Hospital General de Zacatecas denunciaron, por un lado, carencia de infraestructura, y por otro, acoso y abuso laboral, por parte del director del nosocomio y de la administradora, por lo que, en reunión del funcionario con personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) sección 39, la cual fue irrumpida por el grueso del personal, pidieron al funcionario la destitución de ambos personajes y, además, una disculpa pública por haber acusado de corrupción a trabajadoras sociales.

- Publicidad -

“A nosotros nos tachan de huevones”, increparon los trabajadores, cuando es el hospital el que no tiene equipo, su infraestructura es obsoleta y faltan medicamentos, dijeron al irrumpir al salón en el que el funcionario sostenía la reunión. “Estamos hartos de que un director tan déspota nos diga: ‘qué quieres qué haga yo’, dijo al referirse Mario Rodríguez Herrera, por lo que cuestionaron sus funciones al estar al frente del hospital matriz del Sector Salud que lamentablemente padece de muchas carencias”, dijeron. Por ello, pidieron a Pinedo Barrios que ponga en esos puestos a personas idóneas para que haya realmente una transformación de la dependencia.

“Fuera Tita, fuera Tita”, gritaron una y otra vez, pidiendo la destitución de la administradora del nosocomio Crucita Ávalos Rivera, y amenazaron que, si no era despedida ayer, no dejarían salir a Uswaldo Pinedo Barrios y a su equipo, y tampoco si no les pedía una disculpa pública hasta que reconoció que él no había hecho ninguna referencia a hechos de corrupción entre las trabajadoras sociales del Hospital General de Zacatecas.

Vanos fueron los esfuerzos de parte de la Secretaría de la Salud de explicar el estado de los equipos necesarios para la atención, quienes señalaban que habían dado su vida útil y debieron haber sido sustituido desde las administraciones pasadas, ya que el grueso de los trabajadores gritó que estaban desviando el tema de los dos puntos centrales que pedían: la destitución de la administradora y el director del nosocomio, así como la disculpa pública.

En entrevista con medios de comunicación, Pinedo Barrios explicó que hay un proceso de transferencia de los recursos de la OPD del IMSS-Bienestar, que dura tres meses y apenas está empezando, por ello, en estos momentos, dijo, se debe trabajar en unidad para solucionar la problemática, así como la destitución de los funcionarios acusados, negándose a destituirlos en ese momento hasta que no se continúe en las negociaciones con la líder sindical Norma Castorena Berrelleza.

“Te pedimos secretario, que estés con nosotros, apoya a los trabajadores, nosotros, todos los que estamos aquí no nos estamos negado a la transición que nos ha puesto en vulnerabilidad porque se habla de gratuidad, pero no hay gratuidad, pero aquí quedan de manifiesto dos cosas: la corrupción es de la administración y no de los trabajadores. Pedimos doctor Pinedo, en el ámbito de sus facultades, la destitución inmediata del director y la administradora. En mi voz te decimos que queremos trabajar contigo, que veas que te apoyamos, que somos gente de trabajo, pero tú también ponte del lado de nosotros y te pedimos en nombre de todas las trabajadoras sociales que nos des una disculpa porque no son responsables de lo que hizo Tita”, dijo enfáticamente la líder sindical, Norma Castorena Berrelleza.

Con respecto a la disculpa pública, el secretario de Salud señaló que habían sido los medios los que dieron un veredicto respecto a las trabajadoras sociales y ellas entendieron mal. “No lo acepté, no lo negué tampoco”, dijo gritando Pinedo Barrios frente a trabajadores y trabajadoras. Finalmente, reconoció que él no tenía ningún caso registrado de corrupción en Trabajo Social, pero se negó a despedir al momento a los funcionarios acusados. “Usted de aquí no se va”, dijeron, para luego plantarse indefinidamente en la administración.