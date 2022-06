México está en la Cumbre bajo protesta, por exclusiones: AMLO

Ciudad de México. Para que América se reposicione como una de las regiones con mayor capacidad económica y comercial, es necesario replantear la política y abandonar el intervencionismo en el continente, sostuvo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en una nueva alusión a la Cumbre de las Américas.

Señaló que frente a la creciente influencia económica y comercial de China, debemos unirnos en el continente sobre la base del respeto a las autonomías.

«No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente, que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político, las diferencias arriba por cuestiones ideológicas, dogmatismo, por intereses» dijo el mandatario en su conferencia de prensa.

López Obrador comentó que México está bien representado en la Cumbre, pero la participación de nuestro país es bajo protesta, porque desacuerdo con que se excluya a países.

nadie, queremos la unidad de todos los paises del continente en beneficio de nuestros pueblos. no queremos bloqueos, ni discriminacion no estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista que afecta a la gente»

A pregunta expresa sobre la Cumbre y las críticas a México por no asistir, comentó que nuestro país pugna por la unidad para alcanzAr el sueño bolivariano de la unidad continental incorporando a Canadá y Estados Unidos.

Destacó que de acuerdo a las tendencias económicas y comerciales, la presencia de China en el mundo es creciente y si se mantiene este ritmo es muy probable que en 30 años, controle el 70 por ciento del mercado y la influencia del continente se reduzca sustancialmente si no se reconduce el rumbo en la region de manera similar a la Unión Europea pero bajo las características regionales .

«Que va a pasar más adelante si esta tendencia continúa , porque legal y legítimamente tiene que haber libertad comercial, no puede haber guerras comerciales. Como hacerle, consolidar la. Es evidente que se dispersan más fondos por la crisis de la pandemia en Estados Unidos y se llenan los puertos de mercancías de Asia, y como no se produce en América del Norte no en América todo se tiene que comprar».

Consideró que América tiene un enorme potencial para re posicionarse económica y comercialmente en el mundo porque cuenta con fuerza de trabajo joven, hay tecnología, capital, tiene enormes recursos naturales.

«¿Que es lo que hace falta?, una nueva política». Lo cual no es posible si no se invita a a todos, si no se busca la conciliacion. Es necesaria una nueva política «Es lo que hay que hacer en América con nuestras características. Sin arrogancías y también ya para decirle a estos grupos al interior de Estados Unidos,

Bájenle, no estén pensando nada más en sus intereses por legítimos que sean»

Cuestionó que por ser hijos de cubanos que salieron en la revolución tienen Aún coraje pero es necesario perdonar con otra actitud , sin odios, porque se está perjudicando a millones de personas.