Falla Tribunal Laboral a favor de Gabriela Contreras, que sufrió hostigamiento laboral

La médico adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Gabriela Contreras Torres, dio a conocer que luego de un año de que le fueron quitados sus derechos sindicales y haber sufrido hostigamiento laboral y comentarios misóginos por parte del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y secretario de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo Barrios, el Tribunal de lo Laboral Federal de Asuntos Individuales con Residencia Zacatecas resolvió la denuncia en su favor, por lo que deberán restituirle sus derechos como sindicalizada.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, Contreras Torres recordó que fue desde 2013 cuando comenzó a recibir acoso laboral por parte de Pinedo Barrios, cuando como coordinadora de Salud Pública del IMSS denunció mal manejo de mastografías a cargo de un doctor, a lo que el hoy secretario de Salud respondió con un amenaza: “A ver pendeja, te callas el hocico hija de la chingada”, la cual quedó en grabación y con lo que se le denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), dijo.

El acoso continuó también en el tenor político, dijo la denunciante, ya que al ser militante de Morena resultó insaculada para ocupar una diputación plurinominal en el pasado proceso electoral, por lo que Pinedo Barrios acudió a buscarla y le propuso regresarle sus derechos sindicales a cambio de la posición dentro de las diputaciones plurinominales, lo que sería violencia política de género, no obstante, Contreras Torres enfatizó que sus derechos laborales no son negociables.

La doctora esperó que pasara el proceso electoral para demandar, ya que sin un procedimiento ni notificación sus derechos sindicales le habían sido retirados, así como a otros 50 trabajadores, en su mayoría mujeres, por diferentes situaciones, de ahí que califique a Uswaldo Pinedo Barrios como misógino. No obstante, la demanda que interpuso en su contra le generó también que la invitación que le había hecho Rodrigo Castañeda, secretario de Economía del Gobierno estatal para sumarse a su equipo se fuera para atrás, ya que este funcionario señaló que no le darían trabajo hasta que levantara la demanda.

Al no avanzar en el Tribunal local la denuncia, acudió junto con una compañera enfermera, quien sufrió de lo mismo, a uno federal que es el que ha resuelto la denuncia en favor de ambas. De su compañera desde finales de 2021 y ahora en abril de Contreras Torres.

En el mismo sentido, la denunciante ha acusado que Pinedo Barrios es juez y parte, pues además de ser Secretario de Salud de Zacatecas, sigue teniendo la secretaria general de la sección 29 del SNTSS, que aunque ha declaro el funcionario que ya la dejó por permiso, hasta días recientes continúa apareciendo su firma en los documentos oficiales del sindicato, por lo que ha sido demandado ante la Secretaría de la Función Pública, por la doble plaza, no obstante, denunció igualmente la médico, esta dependencia respondió y calificó como “No Grave” esta situación.

Finalmente, la doctora Gabriela Contreras Torres dijo no tener miedo a represalias porque la ley la ampara y a raíz de dicha resolución cree en las instituciones. Sin embargo, puntualizó que cualquier cosa que le suceda hará responsable al secretario de Salud o a Mario Quintero, quien es su secretario particular. Asimismo, el sindicato del IMSS, debe regresarle sus derechos en el plazo máximo de 15 días luego de la resolución, de no hacerlo, advirtió que de seguir también el acoso laboral, abuso de poder y violencia de género, acudirá nuevamente a las instancias federales correspondientes.