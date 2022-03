Zacatecas, sede de 4 Regionales y un Macro Regional rumbo a los nacionales Conade 2022

Por: La Jornada Zacatecas •

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte otorgó a Zacatecas la sede de cuatro Regionales y un Macro-Regional, para repartir boletos a la etapa final en cinco diferentes disciplinas deportivas, rumbo a los nacionales Conade 2022, se informó en un comunicado.

Durante los días 10, 11 y 12 de marzo, se desarrollará el levantamiento de pesas con los mejores exponentes de Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Del 18 al 20 de marzo del año en curso, las entidades federativas antes mencionadas, trabajarán para acumular la mayor cantidad de puntos en los diferentes bloques con suertes charras, para clasificarse a la gran final de Nacionales Conade 2022.

Asimismo, lo harán, el 30 de marzo y primero de abril, las y los karatecas de la región 2, tal y como sucederá del 14 al 16 de abril con ajedrecistas de categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Por su parte, el baloncesto femenil y varonil, en sus dos diferentes categorías, vivirán grandes emociones en Zacatecas del 14 al 17 de abril, con representantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y anfitriones.

De esa manera han quedado definidas las fechas para los procesos eliminatorios rumbo a Juegos Nacionales Conade 2022, motivo por el cual se preparan física, técnica, táctica y psicológicamente, cada miembro de la delegación zacatecana.

Baja California será sede del atletismo, del 5 al 10 de abril; Baja California Sur lo hará del 7 al 10 de abril con el balompié femenil; Aguascalientes con ciclismo del 4 al 10 de abril y del 8 al 10 del mismo mes, con handball y judo.

Chihuahua recibirá del 15 al 18 de abril a competidores de luchas asociadas; Sinaloa a softbol del 7 al 10 de abril y del 21 al 24 el voleibol de playa, en tanto que Zacatecas, como ya se puntualizó, albergará el basquetbol del 14 al 17 de abril, todo esto en el presente año 2022.