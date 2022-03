Marchan casi 6 mil mujeres para protestar contra la violencia y desigualdad de género

Por: CLAUDIA BELMONTES •

La tarde de este martes un aproximado de 6 mil feministas salieron a las calles a alzar la voz para mostrarse en contra la disparidad de condiciones que hay en la sociedad entre géneros. Al grito de ¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!, ¡Mujer, escucha, esta es tu lucha!, las mujeres marcharon por las principales vialidades de la capital zacatecana para mostrarse en contra del sistema patriarcal.

- Publicidad -

Esta manifestación se mostró en pro de la defensa de los derechos que ya se tienen y los que faltan por reconocer, ya que se considera que la lucha aún es extensa, sin embargo, las feministas aseguraron que no desistirán hasta que se logre la deconstrucción social, erradicar la violencia de género, los micromachismos, además de que se dé un correcto reconocimiento los derechos sociales y políticos de las mujeres.

Las participantes destacaron que el panorama es desgarrador, ya que 2021 cerró como uno de los años con más mujeres asesinadas, poco menos de 4 mil, cuyo único delito es haber nacido en un sistema opresor y patriarcal que insiste en explotar, violentar y mutilar de las maneras más perversas a las mujeres.

Sin importar si eres lesbiana, heterosexual, indígena, campesina, citadina, niña, adulta; sea cual sea el estatus económico, la edad; sumisas, autónomas o empoderadas, todas están expuestas a la explotación y abuso sexual, a las desapariciones forzadas, a las agresiones emocionales y/o físicas, a caer en redes de trata o del narcotráfico; no hay ningún espacio seguro ni en el hogar ni en los espacios educativos o laborales y mucho menos en la calle.

Esta manifestación

se mostró en pro de

la defensa de los

derechos que ya se

tienen y los que

faltan por reconocer

Blanca, una joven de 22 años, aseguró esta es la primera vez que acude a la marcha del 8M y que no estaba muy segura por lo que le mencionaba su familia en relación con el feminismo, sin embargo, el concientizar las diferentes violencias de las que ha sido objeto la impulsaron a unirse a un grupo de amigas con las que cruza la carrera.

“En todos lados padecemos de violencia: en la casa, en la escuela, en el camión, y es verdad que a veces no lo vemos, pero creo que es peor cuando lo vemos y lo aceptamos así sin más. A mí me impulsó venir una amiga de la carrera, me recordó lo insegura que me siento al recorrer las calles, no puedo salir sin estarme fijando o defendiendo de los tipos en la calle, ya ni vestirse como uno quiere se puede”, dijo.

La manifestación arrancó desde la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (UAI-BUAZ), donde recorrieron parte del bulevar Adolfo López Mateos hasta la altura del nosocomio del ISSSTE y de ahí marcharon hasta tomar la calle González Ortega con rumbo a la avenida Hidalgo y culminar con un mitin político cultural.

En el mitin las representantes de las diferentes colectivas tomaron el micrófono y señalaron que a pesar de que las mujeres son mayoría, no sólo en México sino en el mundo, es alarmante la indiferencia ante el incremento en los índices de discriminación y violencia, sobre todo en Zacatecas, pues tanto el narcotráfico como el Estado omiso generan un ambiente aún más inseguro para las mujeres.

“¿De qué sirve que se abran líneas telefónicas de atención o que incluso se haya creado la dichosa Policía de Género si en lo posterior no se les da seguimiento a las denuncias ni se castiga a los culpables? Que se indaguen tres de cada 40 casos no sustenta la impartición de justicia: ¡la impunidad es una velada autorización para perpetuar el abuso!”, aseguraron.

Es importante mencionar que, durante la marcha, las colectivas feministas pegaron, en los diferentes espacios, imágenes de hombres presuntamente responsables de delitos relacionados con violencia de género, además de que hicieron un tendedero con información de violentadores de mujeres zacatecanas.