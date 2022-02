EU contamina 10 veces más que México, responde AMLO a críticas de Salazar

Por: La Jornada •

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que México mantiene una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero señaló que la nación vecina es una de las que más contaminan en el planeta, en un nivel 10 veces mayor a nuestro país.

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, primero se manifestó en favor de una reforma eléctrica aquí, pero ayer sostuvo que la propuesta de la actual administración promueve la electricidad cara y sucia. López Obrador respondió que su contraparte sabe bien que el motivo de la iniciativa de reforma constitucional en la materia es combatir la corrupción.

“Yo tengo muy buena relación con el embajador y con el gobierno de Estados Unidos y ellos saben bien cuál es nuestra postura y se les ha informado que un grupo de personas utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y se los permitieron los gobiernos anteriores pero ahora ya no se puede hacer eso, ya no se permite robar en México, a robar a otra parte”, expresó.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que Washington sabe muy bien que en México ya no se permite la corrupción y los abusos, y también que no se actúa de manera arbitraria sino reparar el daño que causó a la nación la política pública anterior, por la complicidad de empresas con autoridades, “porque esto no se pudo haber hecho sin el contubernio de empresas y autoridades”, dijo.

Luego reiteró que algunas empresas se han acogido a esquemas que al final resultan en fraude para la nación.

“El recibir energía más barata, que una corporación, ya sea comercial o industrial, reciba energía más barata, porque supuestamente la produce, cuando no es cierto que sea autoabasto, pues es un fraude.

Y no puede ser justo que paguen por esa maniobra tramposa menos por la luz que por lo que pagan las familias mexicanas”.

Entonces – añadió- “eso en Estados Unidos, en Europa, en China, en Rusia, en cualquier lugar, pues es un fraude, y nosotros no protegemos la corrupción, eso ya lo saben y lo entienden, lo que pasa es que son intereses, los defraudadores, son bandas de delincuentes sólo que de cuello blanco, que no pierden ni su respetabilidad, pero son reverendos ladrones y tienen muchas influencias, manejan periódicos, pero no periódicos de poco tiraje, no, tienen influencia en The New York Times, The Wall Street Journal, y salen notas en defensa de estos actos de corrupción”.

“¿Cuándo han visto al New York Times, al Wall Street Journal, al Washington Post donde escribe ahora Loret de Mola, cuándo han visto la gráfica sobre energías sucias? A ver, hago un llamado a que la pongan, si no en primera plana, la ponga el New York Times, el Wall Street Journal”, señaló.

Enseguida pidió a su equipo poner la gráfica.

“Así está, miren quién produce más energía sucia; falta China para ser justos, está arriba pero de Estados Unidos a México hay una diferencia de más de 10 veces. Sin embargo, pues nos estamos entendiendo, hay una muy buena relación, claro, hay intereses, de repente dos senadores; hay un senador de origen cubano que tiene mucha influencia en Florida, que ese constantemente defiende estos intereses de quienes nos ven como si fuésemos colonia y siempre están en contra”.