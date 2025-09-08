Se suma ISSSTE Zacatecas a la Semana Nacional de Salud con servicios integrales para la población

Por: La Jornada Zacatecas •

La representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Zacatecas se suma a la Semana Nacional de Salud 2025, una estrategia nacional que impulsa la prevención y la promoción del cuidado de la salud en todo el país.

En coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y bajo el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, del 6 al 13 de septiembre el personal del ISSSTE llevará servicios gratuitos a escuelas, mercados, centros comerciales, colonias y espacios comunitarios, acercando acciones de prevención y cuidado de la salud bucal, así como vacunación a la población derechohabiente y no derechohabiente.

Durante el arranque nacional de actividades, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que esta estrategia responde a la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado al derecho a la salud como uno de los ejes prioritarios de su gobierno. En este sentido, enfatizó que la participación del instituto en la Semana Nacional de Salud refleja el compromiso de trabajar de manera coordinada con el sector para garantizar servicios preventivos y de calidad a toda la población.

En Zacatecas, la meta es beneficiar a más de 8,000 personas con acciones específicas de salud bucal, como detección de placa dentobacteriana, capacitación en técnica de cepillado y uso de hilo dental, revisión de tejidos bucales, aplicación de barniz de flúor, orientación sobre higiene en prótesis y sesiones educativas para promover hábitos saludables.

Asimismo, el ISSSTE pondrá a disposición de la población todas las vacunas del Esquema Nacional de Salud, entre ellas: BCG (tuberculosis), Hepatitis B, Pentavalente Acelular, DPT, Rotavirus, Neumocócica, Influenza, SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), Sabin (Poliomielitis) y SR (Sarampión y Rubéola).

La representación en Zacatecas hace un llamado a la ciudadanía para que acuda a completar sus esquemas de vacunación, especialmente las dosis contra Sarampión, ante los brotes registrados este año.

Los servicios estarán disponibles en el Hospital General del ISSSTE, la Clínica-Hospital de Fresnillo, las Clínicas de Medicina Familiar de Zacatecas y Guadalupe, así como en las Unidades de Medicina Familiar de Jalpa, Juchipila, Tlaltenango, Jerez, Nochistlán, Ojocaliente, Loreto, Trancoso, Calera, Valparaíso, Sombrerete, Río Grande, Sain Alto y Concepción del Oro.

A nivel nacional, durante la Semana de Salud se llevarán a cabo más de 30 mil acciones de prevención, detección temprana de enfermedades y promoción de hábitos saludables, con la meta de llegar a 20 millones de personas gracias al trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales, municipales y organismos internacionales.

Con estas acciones, el ISSSTE refrenda su compromiso de garantizar servicios de salud con calidad, calidez y trato digno, contribuyendo a la construcción del bienestar de las y los mexicanos.