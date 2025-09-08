Corresponde a Morena definir sus alianzas para 2027; no me voy a meter en tema de partidos: CSP

Por: La Jornada •

Ciudad de México. “La corresponde a Morena definir sus alianzas para 2027, esa parte ya no nos corresponde a nosotros”, planteó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el anuncio de algunos integrantes del Partido Verde en el sentido que se analiza romper la alianza con el partido guinda.

Interrogada en la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria destacó que lo relevante es que los tres partidos que formaron la coalición que la llevó a la Presidencia de la República en 2024 (Morena, Verde y PT) “están votando juntos en el Congreso”.

Agregó que esto “es muy bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país”.

En días recientes, el senador pevemista Luis Melgar, aplaudió la posibilidad de romper con Morena, y dijo que uno de los motivos es que el partido guinda ha permitido tener entre sus filas a “ratas”.

Ante la insistencia por la posible ruptura con el Partido Verde, la jefa del Ejecutivo se deslindo: “Ya los detalles del 27, le corresponde a Morena definir sus alianzas, al Verde y al PT; y también a los partidos políticos. Les corresponde a ellos, esa definición para el 27, estamos en el 25 todavía, todavía no se define el inicio de la jornada electoral, es en un año, todavía le cuelga para poder iniciar”.

Sheinbaum Pardo remarcó que no se meterá en el tema de las alianzas partidistas. “Eso le corresponde a los partidos políticos”.

—¿Habría que dar un jaloncito de orejas a Morena? —se le preguntó.

—No me voy meter en el tema de los partidos políticos, las alianzas le corresponden a Morena —respondió.

Por otro lado, a pregunta sobre cómo serán los festejos por las fiestas patrias y si habría invitados convocados, la mandataria señaló que será una ceremonia “muy austera”.

El 15 de septiembre, el día del Grito de Independencia, dijo, estará convocado el gabinete legal; mientras que para el desfile militar, al siguiente día, probablemente la invitación se extienda a embajadores y representantes de los otros poderes de la Unión.