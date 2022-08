Xavier con X

Por: ENRIQUE RENTERÍA •

La Gualdra 537 / In memoriam Xavier Robles (1949-2022) / Cine

- Publicidad -

Cuando escribí mi primer guion con una amiga, por gusto, sin que nadie nos lo pidiera, y lo conoció Xavier Robles, me invitó a escribir con él un guion sobre los cholos; nunca se filmó, pero nos hermanó en lo creativo. Así le debo a Xavier descubrir la posibilidad de vivir o mal vivir como escritor de cine. Escribimos otro guion, uno de comedia que nos divertía tanto al irlo descubriendo juntos, en su casa abierta para mí, con sus hijas, entonces pequeñas, y su compañera y colega Guadalupe. Xavier tenía un carácter a veces demasiado fuerte y nos fuimos distanciando entre desacuerdos y mal entendidos. Aunque en encuentros a lo largo del tiempo, al fin arrieros en el mismo camino, nos respetábamos y le enseñé otros guiones que yo escribía y nadie me pedía. Nunca olvidaré cuando a finales de los noventa me dijo: “Vas muy adelantado, a ti te filmarán del dos mil para adelante”. Y su voz fue de profeta. Le agradeceré siempre y al infinito, esa primera y generosa oportunidad que me convirtió en escritor de cine profesional. Siempre estaba pensando en buscarlo como el amigo que fue, mi tovarich. En una última reunión pudimos recuperar con gusto de ambos esa relación, me iba a dar su libro, le iba a pasar mi único largo como realizador e íbamos a ver el suyo… lo malo es que se ha ido demasiado pronto. Y eso añade otra X a mi corazón.

* Nació en Ciudad de México, con quien tiene una relación amor odio y pasión por sus universos. Escribe cine, novela, teatro, tele, polímata lo define Da Vinci, todo terreno, escritor multitask.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_537