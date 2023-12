Reprocha Arturo Nahle la disminución en presupuesto del Tribunal de Justicia

Por: KAREN GARCÍA • La Jornada Zacatecas •

Los delitos sexuales, la violencia familiar y el abandono de familiares van en aumento, advirtió el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, por lo que este miércoles recriminó que, pese a las cargas de trabajo, les han disminuido el presupuesto pues “no tiene lógica”, pues dicho monto es insuficiente incluso para el gasto corriente del año.

Al comparecer ante la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública de la 64 Legislatura, junto con una comisión de magistradas y magistrados que designó el Pleno del TSJEZ, explicó que el presupuesto del Poder Judicial este año fue de 615 millones, sin embargo, recibieron otros 15 millones del transitorio y 5.9 millones de una negociación salarial.

Así pues, el presupuesto real de este año fue de 636 millones, y para el 2024 les quieren programar 630 millones, “nos bajan el 1 por ciento”, dijo el magistrado.

De igual manera rindió un panorama general del incremento inminente en las cargas de trabajo que se han disparado considerablemente y dijo, al año ingresan 30 mil nuevos juicios, pero se atienden de manera simultánea 100 mil casos en los 73 juzgados y cuatro salas de apelación del Poder Judicial, aunado a ello hoy estamos de cara a la implementación de la reforma judicial más trascendental de los últimos 100 años, el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es la oralidad en dichas materias.

Por todo lo anterior, solicitó el apoyo y consenso de las señoras diputadas y diputados ante sus fracciones parlamentarias para abonar a la más sentida petición de la ciudadanía, “seguridad y justicia, el binomio indisoluble”.

Se ha puesto de moda en los últimos meses, dijo Arturo Nahle, “pegarle al poder judicial, denostar al poder judicial hasta expropiar los recursos, yo espero que esa actitud no se de nuestro estado, no es saludable en una república la división de poderes”.

Mencionó que no quiere crear controversias entre los tres poderes del estado, por lo que “es esencial entre poderes debe haber respeto, colaboración y coordinación, no confrontación”.

En el Poder Judicial, aseguró, no hay lujos, no hay privilegios, ni nada que se le parezca y justificó que se trabaja en completa austeridad, por lo que cree es necesario no bajar el presupuesto a dicha institución.

“Cuál es la estructura del magistrado presidente; tengo un secretario particular, un chofer y una recepcionista. Esa es mi estructura, no tenemos lujos, sólo vamos a cumplir con nuestro deber”, justificó.