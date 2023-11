AMLO: desde el 1º de diciembre, la venta de boletos del Tren Maya

A 39 días de la inauguración de una primera etapa del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del 1º de diciembre comenzarán a venderse los boletos para los primeros trayectos. Durante su conferencia, anunció que su costo será alrededor de 10 por ciento por debajo del precio de los boletos de autobús, destacando que existen algunos portales falsos que ofertan ya boletaje para esta nueva alternativa ferroviaria.

López Obrador confirmó que la inauguración se realizará por etapas, arrancando el 15 de diciembre con el tramo Campeche a Cancún; para el último día del año, se abrirá la circulación a una segunda etapa de Cancún a Palenque en esta zona habrá doble vía y para el 29 de febrero operará en su totalidad, según las proyecciones oficiales.

Previamente se inaugurará una de las obras asociadas con el proyecto ferroviario: el parque de La Plancha, en Mérida, el cual comenzará a funcionar a partir del 19 de noviembre. Posteriormente, el 1º de diciembre se inaugurará el aeropuerto de Tulum, una belleza, porque es el aeropuerto de la selva, es el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto , lo definió el mandatario.