Municipio de Guadalupe adelanta el pago de 3 quincenas a trabajadores

Por: La Jornada Zacatecas •

Anticipándose a la inhabilitación de las cuentas del municipio, que imposibilitaría los movimientos bancarios, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, giró instrucciones a los integrantes del gabinete para realizar los trámites correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad, adelantando pagos a proveedores de servicios, así como la nómina de los trabajadores del ayuntamiento, se informó en un comunicado.

Esto, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informara del embargo de las cuentas bancarias del ayuntamiento, en seguimiento al proceso de recuperación del adeudo del municipio de Guadalupe por el periodo de abril de 2017 a agosto de 2018, que hoy asciende a 203 millones 385 mil 583 pesos.

Sin olvidar que, a partir de enero, por decreto, se retendrán las participaciones por la deuda de 143 millones de pesos generada en el mismo periodo, y con el ex alcalde Enrique Flores Mendoza como responsable, tal como se avala en los documentos oficiales del SAT e IMSS.

“Si no fuera por la deuda que dejó Enrique Flores Mendoza, ex alcalde de Guadalupe y actual dirigente estatal del PRI, no existiría esta crisis para el municipio”, así lo expresó Julio César Chávez, lo cual quedó demostrado al anticiparse al embargo de las cuentas y realizar pagos por adelantado, evidenciando que el municipio de Guadalupe tuvo estabilidad financiera los últimos 4 años.

Ante la situación, dijo el alcalde de Guadalupe, se prevén problemas tanto para cerrar el ejercicio actual, como para el arranque del próximo 2023, sin embargo, se dijo convencido de que volverán a salir adelante a pesar del grupo político que quiere ver mal a ciudad.

En reunión con toda la plantilla laboral del ayuntamiento, el alcalde Chávez Padilla preguntó si se desistía de las denuncias o continuaba con ellas, al unísono, los más de mil 800 trabajadores le pidieron continuar buscando justicia y que los responsables vayan a la cárcel.

Asimismo, trabajadores del ayuntamiento cuestionaron el actuar de las autoridades de justicia, preguntando cuándo se embargarán las cuentas de Enrique Flores Mendoza y no las del municipio.

La deuda de Guadalupe ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), se generó de mayo a diciembre de 2017, y de enero a agosto de 2018, periodo en el que Enrique Flores Mendoza y Samuel Díaz Soto, eran los presidentes municipales, así lo avala el documento que firma Eduardo González Jácquez, en su carácter de Administrador Desconcentrado de Recaudación de Zacatecas 1.

Dicho documento desmiente la versión de Enrique Flores Mendoza respecto a que, cuando recibió la administración en septiembre de 2016, existían adeudos ante el SAT.