A punto de colapsar, Hospital General del ISSSTE Zacatecas: directora

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El Hospital General del ISSSTE está a punto de colapsar debido a todas las fallas que están complicando su operatividad, ya que dos elevadores de traslado no funcionan, uno desde hace dos años y otro hace cuatro meses, la cocina es una «bomba de tiempo» por desperfectos en las llaves del gas; no hay aire acondicionado, faltan insumos, e incluso, personal de salud es amenazado por el crimen organizado, por lo que autoridades del nosocomio pidieron a la derechohabiencia que sea tolerante con los trabajadores, pues aunque no sean los culpables de esta situación, son los que dan la cara.

- Publicidad -

En conferencia de prensa, la directora del hospital, Alicia Villa Cisneros, detalló que el problema de los elevadores es el detonante de la problemática que padece el hospital, porque los equipos verticales 3071 y 3072, pertenecientes a la empresa Elevadores Alex, han dejado de funcionar; el primero desde hace dos años y el segundo hace cuatro meses, situación que tiene que ser solventada a nivel nacional y que no depende directamente del hospital, aunque por el incumplimiento de la empresa ya se inició una demanda.

Este problema ha ocasionado las quejas de la derechohabiencia reconoció la directora del hospital, ya que esta situación ha generado problemas tanto en el transporte de los pacientes, el de la ropería, los productos biológicos infecto contagiosos, así como el de la misma alimentación.

“Quiero que sepan que yo, mi cuerpo de gobierno, así como los trabajadores, hemos hecho un trabajo titánico, y más los trabajadores de algunas áreas críticas, como son los choferes de las ambulancias, los camilleros, el personal de lavandería, porque no es fácil estar transportando todo este material para darle la atención requerida a nuestros derechohabientes. Sin embargo, todos han trabajado propositivamente, de tal manera para no perder el rumbo y el objetivo, porque los pacientes nos ven como la última esperanza y nosotros por más que tratamos de eficientar el trabajo, brindarles calidad y seguridad, este tipo de problemas nos afecta en todos los sentidos”.

Por su parte, la secretaria del Trabajo y Conflictos del sindicato de trabajadores del ISSSTE, Maribel Luna, señaló que desde hace más de dos años el hospital ha venido sufriendo de muchas carencias, pero que ha sido el trabajador el que ha dado la cara día a día, incluso sobre su salud, porque al no haber elevadores se trabaja por las escaleras, caminos alternos, incluso teniendo que salir del centro de trabajo.

“Hoy no venimos a quejarnos de lo que no se ha podido hacer, hoy venimos a informarle a todo el derechohabiente que nuestros trabajadores del Hospital General ISSSTE Zacatecas no son los culpables de toda la necesidad que se tiene. Por eso fue que decidimos convocar a los medios de comunicación, se ha afectado a nuestro centro de trabajo, pero se ha afectado más a nuestros trabajadores. Los trabajadores se encuentran completamente agotados porque tienen que redoblar esfuerzos para que el hospital se mantenga, no se colapse”.

“Empezamos con un elevador, hace cuatro meses, con dos elevadores; tenemos una bomba de tiempo en la cocina, tenemos las llaves de gas barridas completamente; por debajo del piso se sienten los movimientos; en lavandería, los compañeros que ya se vieron afectados en su salud tienen que salir con unos carros que aproximadamente pesan 300 kilogramos y tener que estar jalando por una calle con baches; los camilleros tiene que estar arriesgando su vida, saliendo en una ambulancia para dar vuelta una manzana; la delincuencia organizada también ya nos afectó en el hospital”, enumeró la representante sindical.

Agregó que en quirófanos no hay el aire acondicionado suficiente; en algunas salas hay más de 10 personas trabajando a más de 30 grados y se carece de insumos. Aun así, dijo, los trabajadores están haciendo lo que les corresponde como personal de salud y no son los culpables de lo que pasa, pero sí los que dan la cara, por eso, hizo un llamado a que se les deje de agredir. No obstante, aseguró que están trabajando bajo protesta y es necesario que las autoridades volteen a verlos, porque está a punto de colapsar y no hay que esperar a que eso suceda.

“Pido a la ciudadanía que voltee a ver a estos trabajadores, que vienen día a día esperando un cambio desde hace dos años y no se ha dado. El personal de enfermería hace hasta lo imposible por dar lo que no se tiene, pero ya nos cansamos y estamos a punto de pedirles que se cierre este hospital y que busquen algo alterno porque estamos a punto de colapsarnos. Hagan lo prudente antes de que sea lamentable”, dijo Maribel Luna.

Gestiones y responsabilidades

En su momento, María del Patrocinio Gómez Muñoz, jefa de enfermeras del nosocomio, refirió que las gestiones para solventar los problemas y las carencias se ha hecho, mediante documentos, oficios, correos electrónicos enviados a todas las instancias, pero en lo que respecta a los elevadores es una cuestión técnica, por lo que se han desarrollado rutas alternas para lograr la operatividad del hospital.

Y fue debido a la necesidad de estas rutas alternas que se suscitó un caso grave de acoso contra los trabajadores, ya que camilleros y un chofer de ambulancia tuvieron que trasladar a un paciente de la instancia por una ruta alterna que involucra a una de las colonias aledañas y al hacerlo, fueron perseguidos por la delincuencia organizada, por lo que refirió Gómez Muñoz, la necesidad también de cuerpos de seguridad que cuiden el edificio.

Alicia Villa Cisneros expuso que la instancia correspondiente para dar solución a todos estos problemas es a nivel federal y se comenzará a trabajar ya en una rampa para poder comunicar el piso de urgencias con el segundo piso, porque el hospital tiene más de 45 años y no cuenta con mucha infraestructura moderna e innovadora. En lo que respecta al quirófano, señaló que se hizo ya la compra del aire acondicionado para evitar las altas temperaturas y no merme al personal ni ponga en riesgo a los pacientes.

Por su parte, Maribel Luna pidió al subdelegado médico, René Padilla, que ponga más atención a todas las necesidades del hospital, mismas que ya conoce porque fue el director. No es fácil arreglar un elevador, reconoció la representante sindical, sin embargo, ya son dos años y ahora cuatro meses con el segundo caso.