Promueven en Zacatecas actividad física con la Clase Nacional de Boxeo

Con la asistencia de más de mil 800 deportistas de Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila encabezó la Clase Nacional de Boxeo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la promoción del deporte, la paz y el bienestar en el territorio mexicano.

Reunida en el domo de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), la comunidad deportista del estado atendió la convocatoria que hizo la presidenta, a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Dirección Nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, para converger en las plazas públicas del país para sumarse a la construcción de la paz y la prosperidad.

En este evento, acompañado de su esposa, Sara Hernández, presidenta honorífica del Sistema DIF Estatal, el gobernador celebró la iniciativa de Sheinbaum para reunir a familias enteras, niñas, niños, mujeres y hombres deportistas que tienen el anhelo de construir la paz e impulsar el bienestar social.

Dejó en claro que, en Zacatecas se apoyan las estrategias de la presidenta de la República no sólo en el deporte, “sino también las que promueven la unión y convivencia familiar, y las relativas a educación, economía, cultura, salud y migración».

«Queremos decirle que no está sola, que la vamos a acompañar en todas sus acciones, mismas que, como en Zacatecas, están encaminadas a la búsqueda del bienestar, de la paz y del progreso de nuestra patria», expresó.

En presencia de Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno; de Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública; del encargado de la Dirección del Incufidez, Édgar Rodarte Menchaca; y de la secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, felicitó a la comunidad deportista del estado por sumarse a esta Clase Nacional de Boxeo y por ser la principal promotora de la paz, de la reconstrucción del tejido social y del bienestar a través de la activación física y el deporte.

Ante promotores, maestros y alumnos de las distintas disciplinas y escuelas de boxeo en la entidad, así como de las secretarias de Desarrollo Social, Bennelly Hernández Ruedas, y de las Mujeres, Karla Guardado Oropeza, la Clase Nacional de Boxeo en Zacatecas fue dirigida por el maestro Axel Sebastián Herrera, quien, durante una hora, compartió las técnicas que se desarrollan en este deporte de contacto, que implica una estricta disciplina, movimiento, inteligencia, concentración, fuerza y mucho corazón.

En su mensaje dirigido a todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó de las y los mexicanos “su espíritu valiente, libre y de justicia, por ser un pueblo solidario y fraterno, que no deja a nadie atrás».

«El pueblo de México dice no a la violencia, no a las adicciones; el pueblo de México dice no al racismo, no al clasismo, no al machismo. El pueblo de México dice sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor».

La Clase Nacional de Boxeo, añadió la presidenta, “muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y felices, y muestra que, cuando nos organizamos, nada es imposible y nos demuestra que el pueblo de México es valiente y glorioso».