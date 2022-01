Autoriza hoy Cofepris primer tratamiento oral contra Covid-19: AMLO

Por: La Jornada •

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy será autorizado para uso de emergencia, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el primer tratamiento oral contra la Covid-19. Se trata del fármaco Molnupiravir de los laboratorios Merck Sharp & Dohme (MSD).

En conferencia matutina en Palacio Nacional adelantó que en el caso del medicamento Paxlovid, de Pfizer, se prevé que el Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris emita su opinión el próximo 13 de enero, y agregó que “todo indica que es eficaz, y sólo estaría pendiente su autorización”. Subrayó que el gobierno federal estará pendiente de su autorización por parte de Cofepris para comprar los fármacos y aplicarlos en los hospitales públicos y que todos los enfermos tengan acceso a ellos.

El mandatario federal afirmó que su administración tiene un seguimiento diario de la pandemia, y reconoció que la variante ómicron “es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes. Sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender a los enfermos”.

Destacó que un dato positivo es que “no han aumentado el número de fallecidos, o no es igual que lo de antes. Tenemos la gráfica de ayer de hospitalizados. Sólo 19 por ciento, todo esto con relación a la ola anterior, y en ocupación de camas de terapia (hay una ocupación) de 12 por ciento, y en el caso de fallecimientos lo mismo, no hay un incremento sustancial”.

Anunció que la próxima semana se convocara al titular de la Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, para informar en la conferencia matutina sobre los procesos de autorización de ambos medicamentos, los cuales, indicó, “actúan rápido, y no solo es menos tiempo de molestias, sino que también es menos el tiempo de la enfermedad, es decir, del contagio, se tarda menos en salir si se usan estos medicamentos”.