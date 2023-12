Proceso por escuchas da oportunidad de proteger a las personas, señala juez

El juicio contra quienes utilizaron el programa Pegasus de fabricación israelí para espiar, con el cual durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se violó la secrecía de las comunicaciones de empresarios, periodistas y ciudadanos que eran de interés para las instituciones de seguridad, abrió la oportunidad de proteger la privacidad de las personas , afirmó Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión Feadle.

- Publicidad -

Lo anterior, durante la audiencia contra de Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Grupo KBH acusado de participar en esas acciones. En la diligencia realizada el lunes pasado en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, Sánchez Pérez recordó que la contratación y adquisición de Pegasus se hizo en 2014, con un esquema que violó las leyes vigentes.

“Hoy, la palabra Pegasus desgraciadamente nos lleva a la de espionaje, y su uso fue para vigilar ilegalmente y revisar todo, en este caso, lo realizado por una periodista respecto a un trabajo de investigación que tuvo un impacto social y que exhibe actos de corrupción”, dijo.

Este es el primer juicio a uno de los participantes en espionaje telefónico, en el que se utilizó un malware software malicioso.

Según las acusaciones a García Rivera, también existen señalamientos que involucran al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal AIC Tomás Zerón de Lucio quien es investigado por los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, los cuales habría cometido en la compra ilícita del sistema Pegasus.

También están acusados de haber incurrido en esos actos ilícitos Judith Aracely Gómez Molano, ex oficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República; Vidal Díaz Leal Ochoa, ex titular de la Policía Federal Ministerial, y Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Cenapi, quienes de acuerdo con la Fiscalía General de la República FGR también intervinieron en esta operación de la compra de dicho programa de escuchas, a la cual se destinaron 460 millones de pesos.