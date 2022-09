Cambié de opinión sobre las fuerzas armadas en seguridad pública, admite AMLO

Por primera vez desde que llegó a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador reconoció que cambió de opinión sobre el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad con respecto a sus propuestas que hizo como candidato. «Sí, cambié de opinión viendo el problema que me heredaron. Cómo enfrentar el problema de la seguridad. Sí estoy convencido de que la paz es fruto de la justicia, eso es la base de política de seguridad, atender a los jóvenes. Combatir, la pobreza, la corrupción, que no se permita impunidad, pero imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal».

Durante su conferencia, el mandatario insistió en la necesidad que tanto el Ejército como la Marina son fundamentales para enfrentar el problema de seguridad pública. Por eso «tomamos la decisión de que se reformará la Constitución para contar con el apoyo del Ejército y la Marina en labores de seguridad porque es un problema muy sentido por la población y de acuerdo a la Constitución no podían participar».

Se optó por dos cosas, crear la Policía Preventiva, se creó sin disciplina sin profesionalismo», López Obrador dijo que no se han registrado recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra las fuerzas armadas en su gestión. Aseguró que su gobierno no se ha caracterizado por la violación a derechos humanos. No somos iguales, no declaramos la guerra, no se desaparecen personas, ni torturamos ni hay masacres».

Acusó que sus adversarios han emprendido una campaña de desprestigio porque hablan de que «vamos a militarizar al país y eso no es cierto. Vamos a seguir defendiendo que la Guardia Nacional, como sucede en Francia, Italia, España. La guardia civil española depende de las fuerzas armadas y lo mismo pasa con los carabineros, en Italia y muchos países».

El Presidente dijo que entonces se optó por crear la Policía Preventiva que se formó sin disciplina ni profesionalismo, sin ideales y sin principios. Aseveró que todos los directivos se formaron en el CISEN en el periodo neoliberal, ue era el fruto prohibido de Salinas».

«¿En manos de quién estábamos?. Ya no queremos eso. Crearon esta policía Federal, se corrompió, tampoco se usó para lo fundamental. Darle protección a la gente , para la seguridad pública, se usó para tener acuerdos con las bandas de la delincuencia y hasta para el espectáculo. Los montajes, la politiquería».

Imputó a sus adversarios que quieren mantener el status quo los conservadores o como en el 2000 una especie de gatopardismo. Como esta es una transformación les afecta a sus intereses, choca con su mentalidad retrógrada.

Sobre la propuesta del PRI para ampliar el período de la presencia militar en la Guardia Nacional , considerando que en su caso, hace bien el PRI en rectificar, aunque sea porque le esta yendo mal. Solo que sean masoquistas. No quieran cambiar.

Someter a consulta resultados de GN

Precisó en que está de acuerdo en la propuesta priísta de que se amplíe el plazo de vigencia de la Guardia Nacional hasta 2028 para que participen militares y marinos para apuntalar el combate a la inseguridad. E incluso, abrió la posibilidad de que a futuro, si es que no se echan atrás las modificaciones para el traslado de la Guardia Nacional a la estructura del Ejército, se someta a una consulta popular la pregunta si están de acuerdo con los resultados de la Guardia Nacional bajo la coordinación de la Defensa Nacional o quieren que regrese a Seguridad Pública.

–¿Cuál fue el punto de quiebre en su cambio de opinión?

–Cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad. Y como que no se tenía con quién. Para toda la República había 40 mil elementos, la mitad de los cuales eran operativos. Solo 20 mil elementos.

Cuando fui Jefe de Gobierno de la Ciudad de México me tocó gobernar con cerca de cien mil policías preventivos.

«Llamo a los legisladores, incluidos a los del PAN que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos de meter cuestión partidista. No lo merece la gente. Que no me vengan con que están en contra del uso del militarismo porque no les queda, eso es hipocresía, y que se someta la actuación hacia adelante a una consulta y haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas que se dé el plazo y hagamos una consulta de acuerdo con resultados de la Guardia Nacional».

Más adelante tras insistir en la necesidad de no involucrar los intereses políticos en este tema, descalificó la postura panista en este debate. en el tema de seguridad está de por medio la tranquilidad de la gente «que no nos roben, que no nos secuestren, como vamos a meter en la agenda política este tema, es realmente mezquino».

Mencionó que en Guanajuato, en Jalisco, hay despliegue de la Guardia Nacional porque «no estamos viendo de aquí gobierna el PAN no va a entrar la guardia nacional. No. Es de los estados donde hay más presencia porque se necesita, porque nos interesa la gente. Estamos hablando de seguridad del pueblo, como se atreven a condicionar el apoyo en materia de seguridad.

Para López Obrador el,pensamiento del panismo tiene que ver con la mano dura, con el autoritarismo. Para ellos el problema se reduce al uso de la fuerza. Ahora resulta que no quieren La supuesta militarización. «¿Quien declaró la guerra? ¿quien le ordenó a los soldados que reprimiera? ¿ en que gobierno? ¿Por qué tanta hipocresía?».

Más adelante fue más explícito en su explicación del viraje en su postura sobre el papel de los militares y señaló que desde 2016, en su libro La Salida adelantó su visión de la necesidad de la existencia de la Guardia Nacional y la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública porque las condiciones han cambiado.

Subrayó que al llegar a la Presidencia se dio cuenta que «el pueblo de México estaba en estado de indefensión, lo que había era un combate a bandas de narcotrafico de manera selectiva; me tocó en campaña (saber) cómo ametrallaban a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic.