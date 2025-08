Que se cuiden los chinos, advierte Osmar Olvera

Es muy fácil estar arriba, pero también caerse y eso siempre lo tengo muy presente. No quiero ponerme una etiqueta, porque eso les corresponde a las personas. Considero que no hay motivo para sentirse más que nadie.

▲ De arriba hacia abajo, Juan Celaya, Diego Villalobos, Randal Willars, Gabriela Agúndez, las gemelas Lía y Mía Cueva, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Zyanya Parra flanquean a la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en su visita a Palacio Nacional. El equipo tricolor regresó del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur con ocho preseas. Foto @GobiernoMx

Fueron ocho medallas las que se consiguieron en total, no sólo fui yo, todos mis compañeros hicieron lo propio para que esta actuación en Singapur fuera la mejor de la historia. Desde que Rommel me pasó la estafeta en los Olímpicos de Tokio me convertí en un líder y me encanta que los más pequeños se acerquen a mí y me pidan un consejo , dijo el doble medallista olímpico, nombrado World Aquatics el mejor clavadista hombre del Mundial.

Cumplida la misión de hacer historia en la competencia más importante de la temporada, Osmar se tomará unos días de descanso para después volver a la piscina.

Los chinos no se van a quedar así, con los brazos cruzados. Tenemos que descansar, disfrutar esto y regresar a entrenar como siempre.

Pide aumento de sueldo para Ma Jin

En su lista de deseos, Olvera tiene un pendiente: el oro olímpico. Para conseguirlo necesita mejores condiciones de trabajo para su entrenadora Ma Jin.

Si tuviera la oportunidad de platicar con la Presidenta le pediría un aumento de sueldo para Ma Jin. Ha recibido muchas propuestas de otros países y yo quiero que se quede. Ella es la clave de los tres oros que ha logrado México en los Mundiales; los dos míos y el de Paola Espinosa. Es la mejor entrenadora del mundo y su trabajo lo vale.

El clavadista considera a la instructora como su segunda madre, por lo que su permanencia es fundamental rumbo a Los Ángeles 2028.

Ella sigue aquí por un acuerdo que tenemos basado en el cariño. No le han llegado al precio, tendría que ser una muy buena oferta para que se quisiera ir. Estoy un poco preocupado, pero espero que se pueda resolver ese tema. Ella es extranjera, páguenle lo que se merece.

Conmovida hasta las lágrimas, Ma Jin dejó entrever que irse México es una posibilidad muy remota.

Soy muy exigente porque no sólo quiero formar buenos deportistas, sino buenas personas. Estoy muy agradecida con todos en este país, especialmente con mi esposo, sin él la vida para mí sería muy difícil. Me quedo en México porque conozco a Osmar desde chiquito y porque ya soy grande y tengo que pensar también en mi salud.

Para Mayanin Ibarra, madre de Olvera, fue muy complicado que su pequeño de ocho años dejara la casa para convertirse en un histórico.