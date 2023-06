Izquierda, factor determinante de los cambios políticos en el país: Encinas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“La izquierda ha sido el factor determinante de los cambios políticos en los estados y el país”, sentenció, el pasado sábado, el político Alejandro Encinas, en su visita a Zacatecas para comentar el libro “Mi viaje por los cambios políticos”, del político zacatecano Raymundo Cárdenas Hernández, evento en el que señaló la necesidad de buscar los mejores perfiles para que sean candidatos o candidatas que ayuden a consolidar una transformación que ya ha iniciado.

Para Encinas, la generación a la que él pertenece no se va a cansar y seguirán dando su mayor esfuerzo para seguir adelante, por lo que auguró, desde el fin de semana, que se sacaría al PRI del Estado de México y así sucedió porque ese cambio, en dicha entidad, venía dándose desde 1996, cuando la izquierda ganó los municipios más importantes de la zona conurbada.

Por ello, reiteró, que la izquierda ha sido un factor determinante en todos los cambios políticos del país y eso no es patrimonio del nacionalismo revolucionario, dijo, y mucho menos del PRI, que fue un partido que buscó aniquilar a la izquierda, para preservarse como un partido hegemónico, pero las luchas sociales como las que se vieron en Zacatecas, con la lucha universitaria y la creación de sindicatos independientes, allende a otros movimientos sociales, han permitido que se haya ido construyendo el proceso de la transición a la alternancia del poder.

No obstante, señaló que la izquierda y, sobre todo el PRD, tocaron fondo, por no haber entendido que el éxito debería transmitirse en transformación y no en una crisis que llevó a la descomposición y a prácticas que le voltearon la espalda a un proyecto político; después vino el Pacto por México y hoy “la cosa más absurda” de apoyar al grupo Atlacomulco del PRI, de manera conjunta.

Por eso son muy importantes las experiencias que ha construido el proyecto que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador, después de una larga lucha de más de 12 años consecutivos para ganar la presidencia y generar las condiciones para que pueda seguir este proyecto, independientemente de los cambios que vengan, dijo, y esto se dará si se continúa en la presidencia y se ganan más gubernaturas, pero esto no puede ser una visión del acomodo de un grupo, advirtió, sino de la consolidación de un proyecto.

Para Alejandro Encinas, no solamente se debe buscar que los candidatos y candidatas sean los mejores hombres y las mejores mujeres, sino todos aquellos que ayuden a consolidar un proyecto ya iniciado y del que se está convencido que, si mantiene su identidad, se seguirá adelante. “Hay cambios en la izquierda, muchos se nos fueron, pero llegaron más y, para los que trabajamos en esta generación, lo que debemos tener claro es que debemos seguir trabajando por la transformación del país”, concluyó.