Gobernador Monreal veta la reforma que revivía las herramientas legislativas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, decidió hacer pública su decisión de no publicar el decreto que reforma el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas planteada por la 64 Legislatura, que revivía las polémicas herramientas legislativas, obedeciendo con esto, a la congruencia entre su pensar y actuar y a su responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo del estado, dijo.

Fue el pasado 26 de abril cuando fue enviado al Poder Ejecutivo del estado por parte de la Legislatura, el decreto número 106 para promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado sobre la reforma al párrafo primero y derogación del párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 65 de la Constitución local, en el que se refiere a las llamadas herramientas legislativas, recordó el gobernador.

Por ello, luego de hacer pública su decisión de no publicar, giró instrucciones a la secretaria general de Gobierno y al coordinador Jurídico para que notifiquen por escrito y en los plazos legales establecidos al Poder Legislativo, la determinación de hacer uso de su derecho constitucional como titular del Ejecutivo, para hacer observaciones al decreto en cuestión y regresarlo a la Legislatura.

“Esta decisión obedece por una parte a la congruencia que tengo entre el pensar y el actuar en la política y a los principios que rigen mis convicciones y mi responsabilidad frente al Poder Ejecutivo. De igual manera, estamos dando cumplimiento al pacto firmado para la transformación de Zacatecas en junio de 2021, como al hecho de que al menos 30 de los 58 cabildos se pronunciaron en contra de esta reforma constitucional y por lo menos, 15 diputados y diputadas han expresado públicamente su rechazo a este decreto. No solamente han hecho pública su determinación y su rechazo, han solicitado al Poder Ejecutivo que no se publique, entre ellos la diputada Maribel Galván, Martha Rodríguez, Roxana Muñoz, Susana Barragán, Violeta Cerrillo, Zulema Santacruz, María del Mar Ávila Ibargüengoytia, Analí Infate, Imelda Mauricio, Fernanda Miranda, Armando Delgadillo, José Luis Figueroa, Sergio Ortega, Nieves Medellín y Ernesto González Romo”.

Revivir las herramientas legislativas, aseguró el gobernador, sería un retroceso, además, para darle viabilidad a éstas, habría que hacer un reajuste presupuestal de cuando menos 70 millones de pesos, es decir, tendría que quitarle ese dinero a otros rubros prioritarios como la educación, la seguridad, obras públicas, el campo y el deporte.

El estado de Zacatecas, agregó, sigue resistiendo los efectos negativos de las políticas neoliberales que han afectado gravemente la economía y generaron una profunda desigualdad, derivando en una escalada de inseguridad, así como el aumento de los niveles de corrupción y descontento social en los últimos diez años.

“Cuando los zacatecanos confiaron en nosotros para encabezar el proyecto de transformación hace poco más de siete meses, nos dejaron muy en claro su deseo de que termináramos de una vez por todas con las viejas prácticas del derroche y la opacidad en el manejo del recurso público, por eso desde el inicio de mi gobierno hemos impulsado políticas de transparencia, ahorro y austeridad que nos han permitido reorientar el gasto y destinarlo a la realización de obras y acciones encaminadas a mejorar las acciones de bienestar de las y los habitantes de los 58 municipios”.

“En su momento como titular del Poder Ejecutivo estatal hice un llamado a los demás poderes para que nos acogiéramos a la ley de austeridad republicana y privilegiáramos el interés público por encima de los intereses personales, a fin de terminar con el antiguo vicio de utilizar los cargos de elección popular como plataformas para el enriquecimiento en lo individual de unos cuantos. Hoy refrendo mi determinación de seguir fiel a los principios de gobernar obedeciendo al pueblo, de seguir combatiendo la corrupción, de utilizar los recursos públicos en obras y acciones, programas que verdaderamente cambien para bien la calidad de vida de las y los zacatecanos, sin malgastar o hacer mal uso de un solo peso”.

Zacatecas, añadió Monreal Ávila, ya no puede ni quiere cargar con el lastre de la falta de transparencia y de los pésimos resultados, del manejo desaseado de los recursos. La sociedad exige, sentenció, que los funcionarios se apeguen a los principios de no robar, no mentir y no traicionar. “Tenemos en nuestras manos la oportunidad histórica de sentar las bases para transitar hacia un estado libre de las prácticas que nos dejaron en la quiebra y sin la posibilidad de dar respuesta y solución a la gente con la prontitud que nos gustaría”.

Finalmente, aseveró que el esfuerzo de transformación que está realizando requiere de la solidaridad de todos los actores políticos y sociales del estado, en estricto apego a los principios de austeridad y los preceptos que protestó defender al asumir el cargo. “Sé que contamos con el apoyo de las y los ciudadanos y que los representantes populares estarán conscientes de que dicha determinación contribuirá a construir un mejor estado y heredar un mejor Zacatecas, libre de corrupción y malas prácticas. Una sociedad progresista, igualitaria y con justicia para las nuevas generaciones”, concluyó el mandatario estatal.