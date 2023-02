Protestan en Morelos para exigir búsqueda de menores desaparecidos

Por: La Jornada •

Cuernavaca, Mor. Los padres de Selena Ríos de la Rosa, de 12 años y Ángelo Ríos de la Rosa, de 14 años, desaparecidos desde el pasado 7 de enero, se manifestaron frente al palacio estatal del gobierno de Morelos, para exigir al gobernador, Cuauhtémoc Blanco y a la Fiscalía General del Estado, que encuentren a sus hijos “vivos o muertos”.

“Ya es un mes que no se nada de mis hijos, a mis hijos se los llevaron, no se fueron por su propia voluntad, ni por maltrato, a mis hijos se los llevaron, para hacerles algo; entonces quiero que me ayuden a buscarlos, quiero que las autoridades me ayuden a buscarlos”.

“No sé nada de ellos si están vivos o muertos, si están vivos quiero recuperarlos, si están muertos también quiero recuperar sus cuerpos”, demandó Imelda de la Rosa madre de los menores.

La mujer suplicó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la ayude a localizar a sus hijos.

Los padres denunciaron que en redes sociales se difundió que los niños se fueron por su propia voluntad porque según los maltrataban, la mamá respondió, exijo a la fiscalía encontrar y presentar a mis hijos y que éstos declaren si es cierto lo que dicen estos perfiles falsos que lo único que tratan de hacer, agregó es «desprestigiar a las víctimas», en este caso, a nosotros sus papás.

Imelda denunció que la búsqueda en campo de parte de la FGE y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) cesó hace dos semanas, y el fiscal Uriel Carmona Gándara, sólo dice «están investigando» y de ahí no pasa.

Agregó que un vecino identificado como Miguel y que había amenazado de muerte al menor y a su padre, señaló que esa persona ya no habita en su domicilio, y que la fiscalía no hace la investigación y localización de esa persona (que se fue para otro estado) para que responda si se llevó a los niños.

El progenitor de los menores mencionó que últimamente que va pastorear a los chivos que antes cuidaban los dos niños desaparecidos, casi todo el tiempo están siendo vigilados por dos personas que se transportan en dos motocicletas. Por lo que también pidió que abran otra línea de investigación para localizar a sus hijos en base a estas personas que merodean los campos donde trabajan.

El pasado 1 de febrero, el fiscal en entrevista colectiva informó que tenían ubicada una persona que podría estar involucrada en esta desaparición; pero hasta esta fecha la investigación no avanza, el 7 de febrero se cumple un mes de la ausencia de los menores.