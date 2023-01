Ola de violencia también ha afectado el hospedaje de Airbnb, afirma anfitrión

Por: La Jornada Zacatecas •

La ola de violencia que ha vivido Zacatecas ha afectado también el hospedaje en los sitios adscritos a la plataforma Airbnb, pues, de acuerdo con el anfitrión Manuel Ramos, en 2021 aún con pandemia, la ocupación para los 15 días de vacaciones decembrinas se sostuvo en 100 por ciento, mientras que el año que recién culminó, el porcentaje cayó 40 por ciento debido también a muchas cancelaciones.

- Publicidad -

En 2021, de acuerdo con Ramos, los 15 días de vacaciones los turistas entregaban el departamento a las 11 de la mañana y a las 15 horas entraban los siguientes, pero este año que terminó, explicó, tuvieron que rentar los espacios más económicos a personas que vienen a Zacatecas por cuestiones laborales y hasta por un mes.

Los hechos acaecidos en la entidad el pasado 4 de diciembre, cuando en distintas carreteras se presentaron bloqueos con vehículos y transportes incendiados, detonó, a decir del anfitrión de Airbnb, “una cascada de cancelaciones”, sobre todo de personas provenientes del estado de Nuevo León, que es, según comenta a La Jornada Zacatecas, el turista que más visita la entidad y ocupa estos espacios.

“La inseguridad sí asusta. Me da un poco de miedo por el tenso ambiente, pero pues es necesario decirlo. Espero que tu nota ayude a ver la realidad de que las cosas están complicándose bastante”, dijo en la entrevista, añadiendo igualmente que todo 2022 fue complicado y el turismo ha disminuido. “Urge turismo”, aseveró.

“Gobernantes deberían

preocuparse por crear

un plan para tratar de

mejorar cómo se ve el

estado ante los demás”

“Íbamos bien con Tello, había buenos resultados. Antes veía notas que hablan del 100 por ciento de la ocupación y ahorita no he visto notas de esas”, agregó quien también se ha desempeñado como prestador de servicios en materia turística desde 2015, quien recuerda que antes estaba saturada la ciudad y que hasta los turistas se molestaban porque no había taxis para bajar del cerro de La Bufa, pero ahora lamenta que la situación es otra.

En días pasados, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Zacatecas, Raúl Muñoz del Cojo, reconoció que las expectativas para 2023 “están muy tristes”, pues la percepción de inseguridad en la que vive la entidad causa que la gente “no quiera venir ni pasar por Zacatecas” y si las cosas siguen como hasta ahora, advirtió, entonces no será un buen año.

“La percepción que se tiene de Zacatecas, tanto local como nacional, está de la patada y ojalá que en este 2023 haya una propuesta firme y un plan para tratar de mejorar el cómo se ve el estado ante los demás”, pues esto, agregó, es lo que debería de tener preocupados a los gobernantes, ya que afecta en todos los sentidos cada uno de los rubros que buscan el desarrollo del estado.