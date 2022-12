SNA pone ultimátum a Legislatura para que nombre a titular de su Órgano de Control Interno

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El diputado local por Morena, Ernesto González Romo, informó que el Sistema Nacional Anticorrupción ha puesto “una especie de ultimátum” al Poder Legislativo de Zacatecas para que nombre al titular de su Órgano Interno de Control, ya que de no ser así, la Legislatura local estaría siendo expulsada de un reto público en materia de transparencia y de detección de riesgos de corrupción para poder subsanarlos, por lo que exhortó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a que logre el consenso necesario para nombrar al encargado en lo que queda de este año.

González Romo recordó que derivado de un acto público en el que participó el diputado José Guadalupe Correa, siendo entonces presidente de la Jucopo, inscribió a la Legislatura en un reto en materia de trasparencia para detectar riesgos de corrupción y ejercer las medidas para subsanarlos, no obstante, al estar en comunicación con el titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción le han comentado que no tiene sentido que la Legislatura local participe sino tiene Órgano Interno de Control, es decir, no hay autoridad que subsane los riesgos de corrupción.

“En ese sentido, han manifestado dar una especie de ultimátum a esta legislatura para que nombre a su Órgano Interno de Control, de tal manera que si no se hace el nombramiento este año, la Legislatura será expulsada del reto público en materia de corrupción, un reto que está avalado por la ONU y en el que se comprometió a participar”, dijo el diputado.

El legislador reconoció que los acuerdos y los consensos en la legislatura han sido muy complejos, tano que la oposición tiene ya serias fracturas no solamente como bloque, sino al interior de sus grupos parlamentarios, pero también Morena y sus partidos aliados también atraviesan “una profunda división” en el bloque y al interior de sus mismos partidos.

“Hay una convocatoria que abrió la Jucopo para el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control y en la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción hicimos nuestro trabajo y llevamos a cabo el desarrollo de la convocatoria. Como presidente, solicité que se retirara el dictamen y quiero informarles que a más tardar el 15 de diciembre solicitaré a la presidenta de la mesa directiva que vuelva a subir el dictamen para que ya se discuta y se vote”, adelantó González Romo.

Finalmente, hizo un llamado a los integrantes de la Jucopo para que vayan buscando consenso en este tema al que consideró como urgente y necesario, por lo que dio un plazo hasta el día 15 y dijo esperar que se pueda llegar a un acuerdo. “Estamos en falta como legislatura y si no que se pueda llegar a un acuerdo, me sumaré al Amparo que se va a presentar en contra de este poder por la falta de este nombramiento. Por el bien de la legislatura, ojalá puedan hacer el nombramiento de este Órgano Interno de Control”, concluyó el morenista.