Llama Sheinbaum al pueblo a democratizar el Poder Judicial

Chilpancingo, Gro., De visita en Chilpancingo, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, llamó al pueblo a democratizar el Poder Judicial, que sigue siendo el reducto de unos cuantos, de unos cuantos intereses, y también de unos cuantos delincuentes .

- Publicidad -

Subrayó que, aunque “ya se democratizó el Poder Ejecutivo, tenemos un Presidente como nadie en el mundo, y se democratizó el Poder Legislativo vamos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿Saben por qué? Porque vamos a cambiar la Constitución” para que jueces y ministros sean elegidos por el pueblo.

La nueva líder de la Cuarta Transformación también se refirió a las recientes encuestas que le darían una notoria ventaja en la preferencia de la población rumbo a 2024, lo cual, dijo, es muestra de que el pueblo no quiere un regreso al pasado.

Más que un asunto personal, es un asunto de proyectos. Yo lo he dicho en todos lados: el pueblo de México está con la transformación, el pueblo de México no quiere regresar al pasado . Los sondeos recientes muestran que el movimiento va muy bien y que la gente no quiere regresiones al pasado , indicó la morenista en entrevista antes de una reunión privada con dirigentes del partido y a la que acudió la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado.