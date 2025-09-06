Presentan protocolo de seguridad para la Fenaza

Por: ALEJANDRA CABRAL •

La Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2025 arrancará este viernes con un despliegue sin precedentes de seguridad que incluye 637 elementos de fuerzas federales y estatales, más 150 de seguridad privada, reforzados con 134 cámaras de videovigilancia, drones tácticos, un domo móvil antidrones y un perro robot con la Guardia Nacional que estará las 24 horas en el recinto ferial.

Desde el Multiforo, la Mesa Estatal de Construcción de Paz presentó el operativo cuyo objetivo es garantizar un saldo blanco durante los 17 días de festividades. Las expectativas son superar el millón de visitantes de 2024, indicó el gobernador David Monreal Ávila.

Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, detalló que el Ejército aportará 100 elementos, la Guardia Nacional 120, la Policía Estatal 100, la FRIZ 80, Metropol 40, la Policía Municipal de Zacatecas 45 y la de Guadalupe 10, además de 120 policías viales, 13 de la Fiscalía estatal y 150 de seguridad privada.

El funcionario también destacó la campaña “Diana Doble”, que permitirá a mujeres en situación de riesgo pedir acompañamiento seguro al vehículo, solicitar un taxi rosa verificado o activar la intervención inmediata de la policía.

Las autoridades subrayaron que no está permitido estacionarse en las colonias Hidráulica y Agronómica, estando disponibles las canchas uno y dos de la Unidad Deportiva y el estacionamiento del Boliche, espacios que estarán bajo resguardo y coordinación de las corporaciones de seguridad.