El Movimiento de Bases exigen al gobernador el pago de sus jubilaciones y el respeto a la dignidad de todos los trabajadores

MOVIMIENTO DE BASES EN DEFENSA DEL ISSSTEZAC

AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.

AL PUEBLO DE ZACATECAS.

Gobernador: ¿Por qué actúa en contra de los trabajadores?

Gobernador, el Estado de Zacatecas se cae a pedazos y usted se ocupa de fastidiar los derechos de los trabajadores. Así no se puede. Los gobiernos conservadores de antaño ni nos veían ni nos escuchaban y usted esta igual ¿Qué pasa? David

Monreal Ávila, escucha: El presidente de la República AMLO con gran convicción demócrata les recuerda a Gobernantes y ciudadanos en su quinto informe de gobierno que frente a cualquier conflicto social:

.. nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales. Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de Derechos Humanos…».

Sin embargo, en Zacatecas a dos años de gobierno hay poco de que congratularnos. Observamos a un Gobernador antidemócrata, incongruente con los principios de su partido, que camina por el sendero equivocado. En franco desacato constitucional, David Monreal no resuelve los problemas de la clase trabajadora, no dialoga con los movimientos sociales activos, ni es factor de solución. Último lugar en el desempeño y aceptación ciudadana de Gobernantes en el país, no se caracteriza por ser un demócrata ni empático con las causas sociales. La inconformidad cada vez es más generalizada en los diferentes

sectores sociales.

Gobernador, le proponemos de cara al pueblo de Zacatecas el diálogo. Amedrentar y hostigar a los trabajadores no resuelve nada. Queremos a un gobernador que respete y contribuya a dignificar a los gremios zacatecanos y que actúe con firmeza contra los corruptos y saqueadores de Zacatecas y les aplique la ley.

Ocupamos la voz y activismo de los movimientos sociales organizados de la entidad.

POR UN PUEBLO DE ZACATECAS LIBRE, SEGURO Y DEMOCRATICO!!!

NO AL AUTORITARISMO DEL GOBERNADOR!!!

ALTO A LA REPRESIÓN Y HOSTIGAMIENTO A LOS TRABAJADORES!!!

PAGO INMEDIATO DE AGUINALDO Y PRESTACIONES A JUBILADOS DE

ISSSTEZAC!!!

POR EL RESPETO Y DIGNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES!!!

