Presentan “Mi viaje por los cambios políticos”, memorias de Raymundo Cárdenas Hernández

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“¿Por qué escribí el libro? ¿Por qué me puse a escarbar en mis circuitos neuronales para poder escribir el texto que hoy entregamos a la sociedad? Primero porque, a finales de 2019, y luego hace un año, tuve dos crisis de salud muy fuertes que me hicieron reflexionar acerca de lo frágil que es la vida humana; que de repente los elementos que nos sostienen vivos pueden trastocarse y uno se va y no somos conscientes de aquello que dice la canción que hizo popular Antonio Aguilar, “El puño de tierra”, que finalmente no se lleva uno nada y que lo único que queda son los recuerdos”.

- Publicidad -

De esta manera es como Raymundo Cárdenas Hernández, un histórico dirigente de la izquierda, justificó la escritura de sus memorias ahora reunidas en el libro “Mi viaje por los cambios políticos”, editado por La Jornada Zacatecas, y presentado, este sábado, en las instalaciones del Teatro Fernando Calderón, donde estuvo acompañado por familiares, amigos y compañeros de lucha como Alejandro Encinas, José Luis Medina Lizalde y José Enciso Contreras, quienes realizaron comentarios a la obra autobiográfica.

Para Cárdenas Hernández, el libro pretende también que los amigos recuerden lo que fueron y que en principio no les dé tristeza, sino que se sientan contentos porque vivieron a plenitud todas las etapas de la vida y se sientan satisfechos de lo que hicieron y justifiquen lo que no hicieron. “No hemos cursado por la vida dejándonos llevar por las corrientes dominantes, eso, creo yo, es algo muy preciado y yo, al menos, lo abrevé de mis padres, de mis abuelos, de mis antecesores”, dijo.

Raymundo narra lo

que es su trayectoria,

su vida familiar, su

formación académica

y desarrollo político

“Aquí estamos muchos que hemos sido protagonistas de los cambios en México y en Zacatecas, pero hoy es una expresión política ciudadana que está excluida. Yo les pediría a los que están aquí hoy, jóvenes y viejos, que llegó la hora de decir que aquí estamos y ya no vamos a permitir que se nos excluya. No es tiempo de protagonismos individuales, creo que, si no se unen todas las vertientes de la izquierda zacatecana, histórica, progresista, no se va a impedir que dominen, otros seis años, los que han excluido a los demás. El tiempo es perentorio, hay que decir que estamos aquí y vamos por que continúe la Cuarta Transformación con el que resulte candidato, pero en Zacatecas ya no vamos a admitir que nos excluyan, tengamos una posición distinta a la de los últimos años”, finalizó el autor.

De acuerdo con el epílogo de la obra, Cárdenas Hernández señaló que “tengo la convicción de que un desenlace positivo a la crisis estatal sólo se producirá si las izquierdas locales juegan un papel decidido, y muy responsable, en la superación de esas ausencias. Por ello reitero el llamamiento que he venido haciendo en los últimos años, para que los zacatecanos progresistas, que han venido siendo excluidos de toda posibilidad de ejercer sus derechos políticos en Morena, pronto decidan aparecer unidos mostrando su compromiso en: apoyar a quien resulte candidato a continuar la 4ªT; a elaborar el plan de desarrollo alternativo, aprovechando los esfuerzos existentes; hacer pública su disposición a planear y desarrollar una campaña que aproveche todas las capacidades de las expresiones zacatecanas que apoyarán a la 4ªT, eso representaría un cambio sustantivo de la conducta política que han tenido durante el lapso que han sufrido su exclusión. El pueblo de Zacatecas requiere de su participación inteligente para superar los problemas que enfrenta, pero para lograrlo hay que actuar de inmediato, antes de que sea tarde”.

En su momento, el funcionario federal y compañero de lucha de Cárdenas Vargas, Alejandro Encinas, consideró que el libro “Mi viaje por los cambios políticos” alentará el debate y puede servir para ir construyendo un nuevo futuro que permita consolidar la transformación que apenas está iniciando.

“Es un libro que recomiendo leer, está muy bien escrito, se lee de manera muy rápida. Es un libro que tiene una peculiaridad: Raymundo narra lo que es su trayectoria, su vida familiar, su formación académica, su desarrollo político con mucha sinceridad, que no es una característica que se encuentre comúnmente en las biografías o memorias de los políticos de nuestro país. Es una memoria que, si bien habla de él y de su vida, es una historia que se cuenta no en él, sino en el nosotros”, dijo.

En tanto, el historiador José Enciso Contreras felicitó al autor porque con este libro contribuye a la biblioteca de Zacatecas, ya que es una visión interesante de un hombre público del que se conoce su trayectoria, pero no es lo mismo que él la cuente directamente. Destacó del texto los pasajes en los que Cárdenas Hernández habla de Ricardo Monreal, Amalia García Medina y Miguel Alonso e invitó a los presentes a leerlo porque “es un libro de todos”, de los coetáneos y de las instituciones, que viene a enriquecer el patrimonio cultural de los zacatecanos.

Finalmente, José Luis Medina Lizalde, quien además es prologuista del libro, reconoció que vale la pena que Cárdenas Hernández haya escrito sus memorias en las que se encontrará su etapa formativa, sus decisiones y su decidida incorporación a la lucha electoral, pero más allá de eso, concluyó, el libro refleja a toda una generación.