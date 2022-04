Dolores Castro es Lolita

Por: Tere Velázquez Navarrete •

La Gualdra 521 / Literatura / In memoriam

Una mujer enamorada de la vida, de la palabra, de la poesía. Una mujer que nunca envejeció en el espíritu. Una mujer ejemplo para todas las mujeres: fuerte, franca, inteligente, soñadora, alegre, vigorosa, comprometida, coherente, feliz.

Ya no vio la lima por la ventana de su cuarto este abril. Sus ojos se cerraron el 30 de marzo. “Yo no vivo pensando en que ya me voy a morir, porque lo que quiero es vivir”, decía. Y vivió. Vivió plena y, generosa, escribió lo vivido.

Qué importante fue para Dolores Castro la palabra humana. Tanto, que a últimas fechas habilitó un pizarrón para comunicarse. Para seguir leyendo, para seguir conversando y aportar, siempre su sensibilidad puesta a disposición de su amor por su tierra, por su país, por sus ganas de que todo mejorara.

Lamentó el deterioro de su oído, pero nunca dejó de escuchar. Quería saber siempre lo que ocurría aunque le doliera México. Lamentó su vista disminuida, pero nunca dejó de mirar. Su hija Lolita, siempre atenta, le agrandaba los textos para que leyera, porque leer para ella fue siempre imprescindible. Miraba su jardín, sentía el viento y se deleitaba en sus recuerdos de Zacatecas, donde el viento cantaba, gritaba, reía y lloraba.

Mujer guía, siempre dispuesta a la conversación. En nuestras últimas charlas habló de sus preocupaciones: la falta de lectura de los jóvenes, los videojuegos que les atrapan y alejan de valores; de los jóvenes desaparecidos; del desasosiego de sus padres; de la violencia desatada en el país; del terror y el miedo que nos invade; de la pandemia que le impidió salir, de lo atrapada que la hizo sentirse; de las escuelas cerradas.

Volvería a escribir. Escribir siempre estuvo es sus planes, abriéndose a las emociones para seguir haciendo poesía. Escribir para la esperanza que nunca la abandonó. De la necesaria esperanza planeó escribir; escribir de la realidad sin abandonar el sueño.

Recordaba el México que vivió, su participación en el Grupo de los Ocho; sus vivencias con todos ellos y cantaba. Cantaba al recordar el México que fue, que amó siempre. Y cantaba por la esperanza de que todo mejorara.

Dolores Castro Varela, mexicana de Aguascalientes y Zacatecas. Así se reconocía: “Nací en Aguascalientes y me bautizaron en Zacatecas y aquí aprendí a escribir”. Y escribió una obra que nos acompañará para siempre, en todo momento y para toda esperanza.

