Encabeza AMLO reunión del Banco del Bienestar en la ciudad de Zacatecas

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en esta ciudad la reunión del Banco del Bienestar, donde manifestó al gobernador David Monreal Ávila la importancia de seguir trabajando en coordinación para consolidar esta institución bancaria que, en Zacatecas, es la más grande, con 26 sucursales que cubren todo el territorio estatal.

En total, serán 62 las sucursales del Banco del Bienestar que operarán en la entidad, a más tardar en julio próximo, ya que ello permitirá que todos los apoyos sociales del gobierno de México lleguen a quienes más lo necesitan, indicaron.

En Zacatecas esta dispersión de recursos alcanzará los 200 millones de pesos anuales, explicó el presidente de México, quien se comprometió a regresar para constatar dicho funcionamiento.

Los derechohabientes de los distintos programas como Becas para el Bienestar, Pensión para las personas con discapacidad, Pensión para las Personas Adultas Mayores, para Madres Jefas de Familia, así como de apoyo a los Precios de Garantía, del programa Bienpesca, entre otros, podrán disponer de sus recursos a través de este banco, de ahí la importancia de que estén funcionando en su totalidad a la brevedad.

Por su parte, David Monreal Ávila enfatizó la importancia de esta supervisión que realiza el primer mandatario de uno de los proyectos más grandes que impulsa el gobierno de México y que constituye una conquista más del pueblo.

“¿Cuándo nos imaginamos tener un banco en Mazapil, en El Salvador, en Jiménez del Teul o en Genaro Codina?, sólo por mencionar algunos municipios, y que hoy son una realidad en firme construcción gracias a la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército mexicano”, subrayó el gobernador.

“Quiero decirle, señor presidente, que no hay un solo municipio donde la gente no me pida agradecerle por haberle cambiado la vida. A nombre de cada abuelito, de cada joven, de cada familia que hoy tiene una mejor vida gracias a estos programas, le expreso mi gratitud permanente. Muchas gracias por no dejarnos solos en este esfuerzo por alcanzar la paz, el bienestar y el progreso y por brindar a miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, una vida digna”, manifestó.

En presencia de la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, el gobernador reconoció también la labor que realizan los servidores de la Nación y consideró que, ante las resistencias que enfrenta el gobierno de México debido a intereses particulares y estructuras de poder, cuenta con Zacatecas. “Nos sentimos muy orgullosos de seguir a su lado, de poder decir que a pesar de todo y contra todo, México es un mejor país”, añadió.

Recalcó que, en Zacatecas, los cambios que impulsa el Gobierno de la Transformación también han encontrado resistencias y reacciones, ante las cuales no se va a desistir en congruencia con su ejemplo porque “usted nos ha enseñado a no claudicar, a seguir adelante y a poner primero al pueblo, por eso, de la mano con Gobierno Federal, hemos fortalecido la política social en la entidad”, dijo.

Estos derechos constitucionales, manifestó el mandatario estatal, son los que permitirán fortalecer a la sociedad, recuperar valores y alejar de la delincuencia a las personas cuya vulnerabilidad era utilizada por el crimen; por ello, el gobierno de Zacatecas seguirá haciendo lo que le corresponde para que todas las familias que lo necesiten cuenten con el respaldo social del Estado.

A esta reunión acudieron las secretarias de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y de Educación, Leticia Ramírez Amaya; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, y el secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.

Así como los subsecretarios de Bienestar, María del Rocío García Pérez; de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón, y de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y responsable del Programa Producción para el Bienestar, Víctor Suárez Carrera.