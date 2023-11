Se registra Luis «El Oso» Medina como aspirante al Senado

Por: La Jornada Zacatecas •

El 1 de noviembre, tal como la marca la convocatoria de Morena, me inscribí para participar en la encuesta para definir la candidatura al Senado, en representación del estado de Zacatecas, mi tierra de origen y destino.

- Publicidad -

Congruente con los principios de la Cuarta Transformación y con la convicción del equipo que impulsa mi participación, realizaré el mejor de mis esfuerzos con la austeridad republicana que impulsa y practica nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para conseguir la candidatura no pintaremos bardas, ni contrataremos espectaculares, no participaremos en ninguna modalidad de desviación de recursos públicos, ni aceptaremos patrocinios privados con segundas intenciones, porque no vemos la política como negocio; la asumimos como compromiso de servir a la gente.

Como lo he sostenido durante toda mi vida pública, el origen de la corrupción pública reside en un modelo electoral que hace del dinero el factor determinante, tal como lo confirman los casos del Pemexgate, Operación Zafiro (Gobierno de Chihuahua de César Duarte) y la Estafa maestra.

El modelo electoral donde decide el dinero, deja sin oportunidad a los ciudadanos de llevar a los puestos públicos a sus mejores mujeres y hombres, que a pesar de su vocación de servicio y su capacidad acreditada, son aplastados por el despilfarro de dinero de ignorada procedencia.

Buscamos convencer al pueblo zacatecano poniendo a su consideración mi historia de vida, mi trayectoria en la lucha por las causas desde mi juventud, mi desempeño en las responsabilidades en la vida pública, mi conocimiento de la realidad nacional y de mi estado, mis propuestas legislativas concebidas para enriquecer la agenda de la cuarta transformación para el próximo periodo presidencial y no para contradecirla.

Estoy sumado con sinceridad y desde el principio a la causa de Claudia Sheinbaum; su historia me representa. Consecuente con esa definición, desde el inicio he puesto en juego todas mis capacidades para que ella encabece la construcción del segundo piso de la Cuarta transformación, con la disposición de poner por delante lo colectivo y no lo individual, tal como ella lo demanda.

Por lo demás, cumpliré en todos sus términos lo dispuesto por la normatividad del partido que me honró con el cargo de presidente fundador en el estado.

Quiero llamar la atención sobre el enorme avance que significa el método de las encuestas verdaderas cuando le da la libertad al ciudadano de pronunciarse por quien le convenza en su propio hogar, sin que ningún cacique y ningún jefe burocrático pueda ejercer presión alguna.

Zacatecas tendrá paz y mejores tiempos cuando cambien los modos de hacer política; este es el momento de decidir por la honestidad, la capacidad y la congruencia en cada puesto de elección popular en juego, comunicó Luis «Oso» Medina