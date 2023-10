“No nos vamos a escudar ni nos hemos escudado en culpar al pasado”, asegura Rodrigo Reyes Mugüerza

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Entre citas de canciones de Intocable y Juan Gabriel, memes del Lord Multitask, el performance de la diputada priísta Gabriela Basurto Ávila tirando el segundo Informe de Resultados de David Monreal al cesto de la basura y el rompimiento del quórum, fue como transcurrió, durante cinco horas, la comparecencia del secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, ante el Pleno de la 64 Legislatura, en el segundo día del ejercicio democrático para el análisis de los resultados de la administración gubernamental.

- Publicidad -

En su mensaje inicial, Reyes Mugüerza aseguró que la administración de David Monreal no rehúye a enfrentar una realidad que, para superarla, se requiere de la unidad de todos y todas. “No nos vamos a escudar ni nos hemos escudado en culpar al pasado, pero sí que la memoria colectiva permanezca para no repetir los errores ni repetir recetas añejas que no han funcionado”. Por ello, refirió que, en dos años de gobierno, la secretaría que encabeza se ha transformado dejando de ser una secretaría inaccesible y “oscura”, en una dependencia de puertas abiertas en la que cualquier persona o sector poblacional puede encontrar apoyo.

El discurso de Reyes Mugüerza se orientó a lo que calificó como “temas sensibles” como el caso de las personas desaparecidas y no localizadas, exponiendo que a través de la Comisión de Búsqueda se han emprendido acciones y se ha instalado una mesa de trabajo semanal en la que participan también representantes de los colectivos de búsqueda. En dichas mesas, detalló, se diseñan estrategias y producto de este trabajo conjunto, la comisión citada ha realizado 112 búsquedas y se le ha reforzado, además, con 24.4 millones de pesos para equipamiento y construcción de un centro de resguardo forense.

Asimismo, expuso que a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVI) se atienda a todas aquellas que requieren asistencia, y durante 2023, se han desarrollado 21 mil servicios, no obstante, aseguró que esta comisión se debe fortalecer y para ello pidió a los legisladores y legisladoras que se ratifique el nombramiento de quien preside dicha comisión.

En lo que concierne al tema de la prevención del delito, el funcionario estatal expuso que se ha puesto en marcha una estrategia de pacificación con participación ciudadana, en la que se recibieron más de 300 propuestas. Asimismo, especificó también que se puso en marcha la estrategia para prevenir el reclutamiento forzado de menores, y se estableció el programa de “Formando campeones” por el cual 800 jóvenes y niños pudieron acceder a actividades lúdicas parta identificar talentos para asegurar que permanezcan en el camino correcto.

De igual forma, el responsable de la política interna dio cuenta, también, de los convenios que se han firmado con San Luis Potosí, Durango y Aguascalientes, con la finalidad de estrechar los lazos de colaboración y coordinación en materia de seguridad. Se refirió a los avances que se registran respecto de la problemática que se generó por la invasión de tierras en el municipio de Valparaíso, por habitantes de la comunidad indígena tepehuana.

Finalmente, el funcionario reconoció que son tiempos difíciles para Zacatecas, que además enfrenta retos importantes que apremian a que se trabaje en unidad, a que se sumen los esfuerzos para poner por encima de todos, el bienestar de los zacatecanos. “Podremos pensar diferente, pero nos une el mismo deseo de construir una sociedad de paz, bienestar y progreso».

Personas desaparecidas y desplazas, principales preocupaciones de diputadas y diputados

Entre señalamientos y respuestas lacónicas transcurrieron las cinco rondas de preguntas de diputados y diputadas al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aunque se dejó entrever que el tema de personas desaparecidas y no localizadas, así como las desplazadas internamente a causa de la violencia, fue la principal preocupación de las distintas fracciones parlamentarias presentes en el pleno.

En un primer momento, y luego de citar al grupo de música regional Intocable con el fragmento “¿Y todo para qué?” que utilizó la diputada Priscila Benítez Sánchez como referencia al currículum del funcionario y su actuar en la administración, la legisladora preguntó por la estrategia de seguridad y el caso de las denuncias por acoso en el C5. En tanto, la diputada Violeta Cerrillo preguntó sobre los apoyos a las familias de desaparecidos.

Por su parte, la priísta María del Refugio Ávalos preguntó por la situación actual de los conflictos mineros en la entidad; sobre la estrategia para localizar a personas desaparecidas, así como la cifra oficial de estas víctimas; y sobre montos destinados para la atención de grupos desplazados. Mientras que la panista Karla Valdez, quien llamó al funcionario “Lord Multitask”, preguntó sobre los acuerdos entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) y las autoridades con respecto a los conflictos laborales

En su oportunidad, la priísta Gabriela Basurto Ávila, luego de tirar el informe del gobernador al cesto de basura, preguntó por el subejercicio de 46 millones de pesos en el capítulo 4000 que tiene la dependencia. En tanto que Gabriela Pinedo, de Morena, preguntó sobre la suficiencia presupuestal para que la dependencia brinde atención a víctimas.

Quien no se cansó de acusar de farsante a Reyes Mugüerza fue el exdiputado de Morena, luego de Movimiento Ciudadano y ahora del PRD, Enrique Laviada Cirerol, quien criticó que el funcionario asistió para tratar de engañar a todos diciendo que todo va bien, pero señalando que no puede actuar si no tiene el beneplácito de la delegada del “Malestar”, Verónica Díaz, y preguntó cuál sería la calificación que el secretario le daría al gobernador David Monreal que está en el lugar 32 de 32 en aceptación.

Reconoce funcionario incremento de personas desaparecidas.

Entre el cúmulo de respuestas, Reyes Mugüerza reconoció que hay un incremento en las personas desparecidas en lo que va de 2023, pues al momento se contabilizan 661, mientras que en 2022 fueron 455. Lo que se está realizando, dijo, es fortalecer el diálogo con los colectivos, trabajar permanentemente con la fiscalía especializada, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Atención a Víctimas y los colectivos. Para esta labor, se han invertido más de 4.5 millones de pesos.

Sobre desplazados, expuso que no se han detenido las acciones y hasta el momento la cifra de retorno es del 68 por ciento en comunidades de Jerez. La inversión para esta tara realizada supera los 18 millones etiquetados en apoyo a desplazados y tan sólo en Jerez, detalló, se invirtieron más de 15 millones de pesos.

Asimismo, reconoció que hay un vacío legal en el nombramiento del o la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, lo que dificulta las gestiones ante la federación. Señaló que la comisión necesita más recursos y sólo se tendrán si se tiene el nombramiento, por lo que exhortó a la legislatura a ratificar a las personas que sigue desempeñando el cargo sin el nombramiento oficial.

Por 10 votos contra nueve, diputados y diputadas consideraron que la comparecencia no estaba suficientemente agotada y se abrió una segunda ronda de preguntas, no obstante, varios legisladores y legisladoras se salieron del pleno y no se completó el quórum legal para continuar con la sesión y, por ende, se dio por terminada.