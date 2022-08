Denuncian estafa a más de 500 zacatecanos en la compra de terrenos

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Durante 20 años, dos asociaciones civiles han vendido y sobrevendido terrenos irregulares en la colonia El Jaralillo 2 (colindante con Colinas del Padre), en la capital del estado, en perjuicio de aproximadamente 500 personas; el fraude se ha realizado con la anuencia del municipio, afirmaron habitantes afectados.

Las asociaciones implicadas son Movimiento Urbano, encabezado por José Guadalupe Marchan Ortiz y Pozo Zarco, de Antonio Alfaro Saldívar, este último reconocido por el municipio como el propietario legítimo.

Antonio Torres Calvillo, colono de El Jaralillo 2, informó que esta problemática les ha impedido escriturar los terrenos, porque los compraron desde hace más de 18 años a la asociación Movimiento Urbano, que aparentemente no es la propietaria, pero ahora la asociación Pozo Zarco les exige el pago de 180 mil pesos por terreno y más de 400 mil pesos si están fincados.

Es decir, aproximadamente 500 personas fueron defraudadas con la venta de terrenos irregulares, mismos que se han revendidos por los propietarios legítimos, lo que ha derivado en conflictos por los predios.

“Aquí todos han vendido y tenemos más de 15 años solicitando la escrituración, pero lo dejamos porque decían que ya se iba a arreglar y la presidencia sólo dio largas y no hay nada. Todos los que llegan como presidentes no han hecho nada”, expresó.

Comentó que la manera en que los colonos se dieron cuenta de que habían comprado terrenos a personas que realmente no eran las propietarias, fue porque de repente ya no pudieron pagar el predial.

En el momento en que compraron los terrenos, recordó Torres Calvillo, Movimiento Urbano “nos presentaba documentos, nos enseñaba escrituras y comprobantes de pago del predial y no sabemos si eran originales. Ahora la presidencia nos presiona para pagar al otro señor. ¿Por qué no se le habla al que nos vendió a nosotros y que él se lo pague al otro?”.

“Nosotros no sabíamos que (Marchan Ortiz) no era el dueño, se ponía aquí en la avenida principal de Colinas del Padre a vender, y ahora Pozo Zarco hasta tiene una oficina aquí y para mí son cómplices; están de acuerdo para estar perjudicando a la gente, para estar vendiendo y revendiendo para sacarnos dinero”, agregó.

Por tanto, afirmó que ambas asociaciones son defraudadoras y les ha apoyado la presidencia municipal, ya que algunos funcionarios recortaron el área de donación para repartirse terrenos entre ellos, mismos que han vendido e incluso en algunos ya se están construyendo viviendas.

Otro colono afectado, Conrado García Contreras, comentó que ambas asociaciones tienen oficinas establecidas y aunque el municipio reconoce a Pozo Zarco, ellos sólo exigen la escrituración de sus terrenos.

“Nos quieren cobrar otra vez el terreno, pero todos compramos de buena fe a una persona. Nos dicen que Pozo Zarco es el dueño legítimo y nosotros le compramos a Movimiento Urbano. Entonces Pozo Zarco nos está pidiendo que se les pague nuevamente a ellos”, dijo.

Consideró que el problema es entre las asociaciones civiles, porque todos los vecinos compraron de buena fe y Movimiento Urbano les dio documentos que acreditan la compra-venta.

“Tenemos cada quien un documento donde le hicimos una adquisición a una persona y no hubo quien nos detuviera al momento de construir. Entonces se me hace algo irrazonable que no nos quieran dejar libres para escriturar”.

García Contreras reiteró que Pozo Zarco ha vendido terrenos ya ocupados por quienes compraron a Movimiento Urbano e incluso “se han visto conflictos de que llegan personas a fincar y llega otro que también es posesionario, debido a que los dos cuentan con un acta de compra”.

A pesar de la problemática, denunció que Pozo Zarco no ha buscado la manera de solucionarlo ni ha impedido que Movimiento Urbano siga vendiendo y por tal motivo no hay solución.

Contrario a ello, indicó que el municipio sólo les ha planteado llegar a un acuerdo con Pozo Zarco para pagarle nuevamente los terrenos, es decir, “nos quieren vender otra vez el terreno, pero al costo que está ahorita. Es una injusticia pagar dos veces lo que adquirimos”.